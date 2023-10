MS v hokeji 2026: Slovensko usporiada v roku 2026 MS hokejistov do 18 rokov

Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa v roku 2026 uskutočnia na Slovensku. Rozhodli o tom členovia Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) spolu s účastníckymi krajinami na zasadnutí polročného Kongresu IIHF. Slovensko ako kandidát získalo 100-percentnú dôveru hlasujúcich delegátov. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojej webstránke.





O práva na organizáciu MS tejto vekovej kategórie usilovali na kongrese v Portugalsku prezident SZĽH Miroslav Šatan spoločne s generálnym sekretárom Miroslavom Lažom. Delegátom predstavili ponuku krajiny, ktorá zorganizovala turnaj elitnej kategórie MS v kategórii do 18 rokov už v rokoch 2002 a 2017. "Som veľmi rád, že môžeme oznámiť radostnú správu našim fanúšikom. Po deviatich rokoch budeme organizovať majstrovstvá sveta do 18 rokov. Veľmi sa z toho tešíme. Verím, že šampionát bude zorganizovaný minimálne rovnako kvalitne ako naposledy v roku 2017. V Poprade a Spišskej Novej Vsi boli solídne návštevy, verím, že v roku 2026 dokážeme tento ukazovateľ navýšiť," uviedol Šatan pre hockeyslovakia.sk.Hlasovacie právo mali členovia Rady IIHF a účastníckych krajín, ktoré sú súčasťou elitnej kategórie MS 18. "Sto percent hlasujúcich delegátov podporilo Slovensko v organizácii MS 2026, čo je skvelé. Za prejavenú dôveru sme vďační," povedal Lažo. "Zisk organizačných práv si vyžadoval veľa diplomatického úsilia. Miro Šatan sa už na kongrese počas tohtoročných MS vo Fínsku pokúšal zabojovať o šampionát, napokon to vyšlo a pridelili nám ten v roku 2026. Je to obrovská radosť, no zároveň výzva na tvrdú prácu. Musíme dať dokopy organizačný tím a pripraviť šampionát čo najlepšie," dodal generálny sekretár SZĽH.Slovensko usporiadalo turnaj elitnej kategórie MS do 18 rokov dosiaľ dvakrát. V roku 2002 ho hostili Piešťany a Trnava, o 15 rokov neskôr Poprad so Spišskou Novou Vsou. V roku 2017 získali titul Američania po finálovom triumfe nad Fínskom (4:2). Slováci na domácom podujatí postúpili do štvrťfinále, kde prehrali s Rusmi 2:3 po predĺžení. Na Slovensku sa viackrát konal turnaj A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov, naposledy vlani v apríli v Piešťanoch. Mladí slovenskí reprezentanti si ako víťazi turnaja vybojovali návrat medzi elitu.Z pohľadu dejiska v roku 2026 je zatiaľ všetko otvorené. "Na potvrdenie dejiska máme k dispozícii dostatok času. Premýšľame nad dvoma alternatívami. Jednou je dvojica miest na východnom Slovensku rovnako ako v roku 2017. Druhou alternatívou sú dve mestá na západnom Slovensku. Je priskoro hovoriť o konkrétnych dejiskách, čaká nás séria rokovaní. Predpokladám však, že ešte počas tejto sezóny oznámime, ktoré dve mestá napokon zorganizujú šampionát v roku 2026," doplnil Šatan.