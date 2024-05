MS v hokeji do 18 rokov: Slováci bojovali o bronz, súboj so Švédmi rozhodla až tretia tretina (video)

aktualizované 5. mája 15:43







Na turnaji vo Fínsku to z hráčmi SR vyzeralo po troch dueloch v základnej A-skupine zle, veď na konte mali nula bodov po prehrách s Američanmi 0:9, s Lotyšmi 3:5 a s Fínmi 0:4. V utorok však zdolali Nórov 11:1 a z 3. priečky sa kvalifikovali do štvrťfinále, kde prekonali českú prekážku (3:2) a postúpili do bojov a medaily. Následne v sobotňajšom semifinále po druhý raz na turnaji nestačili na Američanov (2:7), čo ich odsunulo do nedeľňajšieho duelu o bronz.





5.5.2024 (SITA.sk) -Mladí slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov vo Fínsku v zápase o bronz podľahli Švédom 0:4. Najlepšími hráčmi duelu v Espoo Metro Areena boli obaja brankári - Love Harenstam a Alan Lenďák.Zverenci trénera Martina Dendisa vo Fínsku obhájili štvrtú priečku z vlaňajšieho šampionátu. Najlepším umiestnením slovenskej osemnástky zostáva striebro z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz.Na ľade v Espoo to bol úvodu súboj pozorných defenzív, z ktorých vyčnievali brankári na oboch stranách. Tí „zatiahli roletu“ a fanúšikovia tak v úvodných dvoch tretinách nevideli ani jeden presný zásah. Favorizovaní Švédi síce na konci druhej časti hry dostali puk do slovenskej bránky, ale gól nakoniec neplatil pre postavenie mimo hry.Skóre sa tak po prvý raz menilo až v 50. minúte, keď sa v presilovej hre strelou švihom presadil Lucas Pettersson. V 57. minúte strelil druhý gól Švédov Melvin Fernström a v úplnom závere ešte pridali „bronzovú“ poistku gólmi do prázdnej bránky Alfons Freij a Victor Eklund.Slováci síce v zápase prestrieľali severského protivníka 36:29, ale neskórovali ani raz a museli sa tak uspokojiť s nepopulárnym 4. miestom na šampionáte.