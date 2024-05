Tím Slovenska opustilo pred MS v hokeji 2024 päť hráčov, na súpisku pribudnú siedmi

Kelemen sa pridá neskôr

Už len jeden prípravný zápas

5.5.2024 (SITA.sk) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie nastal najväčší počet zmien v doterajšej fáze prípravy na majstrovstvá sveta v Česku.Ako referuje web hockeyslovakia.sk, tréneri vyradili obranné duo Martin Bučko Patrik Bačik a útočné trio Alex Tamáši Na súpisku pribudne až sedem hokejistov. Z českej extraligy Libor Hudáček Peter Čerešňák a zo zámoria už avizované posily Martin Fehérváry Miloš Kelemen sa pridá k výprave až pred jej stredajším odchodom do dejiska šampionátu v Ostrave.„Veľmi nás to mrzí, rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Ide o kvalitných hokejistov. Bohužiaľ, súpisku nedokážeme nafúknuť. Hoci im to tento rok nevyšlo, pevne veríme, že ich uvidíme v národnom tíme v budúcnosti opäť a taktiež na majstrovstvách sveta,“ okomentoval asistent trénera Peter Frühauf vyškrtnutie kvinteta hráčov z prípravy na MS.„Privítame trio hráčov z Třinca a obrancu Petra Čerešňáka z Pardubíc, ktorého sme riešili už nejaký čas. Zo zámoria prichádzajú ďalší štyria hokejisti, dovedna ich tento rok pred majstrovstvami sveta prišlo do národného tímu osem. Je to signál, že hráči majú chuť reprezentovať, ak im to dovolí klubová sezóna a zdravotný stav,“ dodal Frühauf.Pred odchodom na MS do Česka (10. - 26. mája) čaká na slovenské družstvo už len generálka, ktorú absolvujú v utorok 7. mája v Bratislave proti Američanom.Na svetovom šampionáte sa slovenskí hráči predstavia v základnej B-skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.