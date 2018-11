MS v karate: V kumite družstiev sa Slováci nepresadili

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Madrid 9. novembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta karatistov v Madride sa slovenské tímy v kumite nepresadili. Ženy prehrali hneď v 1. kole s a muži si pripísali len jedno víťazstvo.Muži sa predstavili v zložení Dominik Imrich, Matej Homola, Matúš Lieskovský, Adi Gyurík, Attila Jóba, Dávid Podsklan, Ľuboš Džačovský a prvým súperom im bol Kuvajt. Zdolali ho 3:0, no v ďalšom zápase pomerne nešťastne prehrali so Srbskom, síce s remízovým pomerom 2:2, no na pomocné body zvíťazili Srbi. V ďalšom kole Jordánsko zastavilo Srbsko 3:0, a tým aj pripravilo Slovákov o šancu postúpiť do repasáže.Ženy s Viktóriou Semaníkovou, Veronikou Semaníkovou, Miroslavou Kopúňovou a Dominikou Tatárovou vstúpili do súťaže súbojom s Mexikom a prehrali 0:2. Mexičanky už Slovenky do opráv nepotiahli po tom, čo podľahli domácemu Španielsku 5:6.Bilanciu na šampionáte uzavrie slovenská výprava v sobotu, keď ako jediná bude bojovať o medailu Miroslava Kopúňová v kumite do 68 kg. V súboji o bronz bude mať za súperku Ukrajinku Halynu Melnykovú.