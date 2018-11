Trenčianska Dukla posilnila defenzívu. Prišiel Čech Jiří Gula

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. novembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu HK Dukla Trenčín angažovalo ďalšiu posilu do defenzívy A-mužstva. Krátko po príchode českého zadáka Daniela Krejčího pribudol do kádra "vojakov" aj jeho krajan Jiří Gula. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Odchovanec Litvínova strávil takmer celú doterajšiu kariéru v materskom klube. S výnimkou krátkych hosťovaní v ňom pôsobil až do konca sezóny 2017/18. Po nej zamieril do anglického Sheffieldu, za ktorý odohral v ročníku 2018/19 15 zápasov. V nich získal dve asistencie. Po nedávnom konci v klube sa zapojil do tréningového procesu Litvínova, no napokon bude pôsobiť v trenčianskej Dukle.V najvyššej českej súťaži odohral celkovo 397 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 14 gólov, 24 asistencií a 70 záporných bodov v štatistike +/-.Dvadsaťdeväťročný Gula je v krátkom čase ďalšou českou posilou trenčianskej defenzívy. Nedávno do klubu zamierili aj Daniel Krejčí, Lukáš Kovář či Jan Niko.