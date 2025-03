MS v snoubordingu: Ledecká a Fischnaller zlatí v parelelnom obrovskom slalome

Česká snoubordistka Ester Ledecká a Talian Roland Fischnaller sa stali majstrami sveta v paralelnom obrovskom slalome. Vo finále na šampionáte vo švajčiarskom St. Moritzi si Ledecká poradila s Japonkou Cubaki Mikiovou, Fischnaller zdolal nemeckého reprezentanta Stefana Baumeistera.





Bronz medzi ženami obhájila poľská pretekárka Aleksandra Krolová-Walasová, ktorá triumfovala pred domácou Ladinou Caviezelovou. Medzi mužmi doplnil stupne víťazov Kórejčan Lee Sang-ho. Súboj s Dariom Caviezelom nedokončil, no po páde švajčiarskeho reprezentanta putoval cenný kov k nemu.Dvadsaťdeväťročná Ledecká získala na MS v snoubordingu svoje tretie zlato, predtým sa radovala z triumfu v paralelnom slalome v Kreischbergu v roku 2015 a v paralelnom obrovskom slalome na šampionáte v Sierra Nevade v roku 2017. "Je to úžasné. Odvtedy som na MS nebola, pretože je pre mňa vždy ťažké to skĺbiť s lyžovaním. Som naozaj šťastná, že som tu teraz mohla byť a súťažiť. Bola to dobrá lyžiarska sezóna a snažila som sa pripraviť aj na snoubord," uviedla bronzová medailistka z uplynulých lyžiarskych MS v Saalbachu."Musím povedať, že som bol v posledných dňoch v naozaj dobrej forme. Túto medailu venujem svojej rodine, najmä mojej žene. Som naozaj šťastný," uviedol zlatý Fischnaller.

MS v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní



paralelný obrovský slalom - ženy: 1. Ester Ledecká (ČR), 2. Tsubaki Mikiová (Jap.), 3. Aleksandra Krolová-Walasová (Poľ.), 4. Ladina Caviezelová (Švaj.)



paralelný obrovský slalom - muži: 1. Roland Fischnaller (Tal.), 2. Stefan Baumeister (Nem.), 3. Lee Sang-ho (Kór.rep.), 4. Dario Caviezel (Švaj.)