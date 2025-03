Na halové atletické majstrovstvá sveta do Číny ide 5 slovenských atlétov

Slovenská atletická reprezentácia bude mať na halových majstrovstvách sveta v čínskom Nan-ťingu päťčlenné zastúpenie. Štartovať budú výlučne bežci - Ján Volko (60 m), Matej Baluch, Patrik Dömötör (obaja 400 m), Viktória Forsterová (60 m a 60 m prek.) a Daniela Ledecká (400 m). Podujatie je na programe od piatku do nedele.





Šampionát sa pôvodne mal konať ešte v roku 2020, no niekoľkokrát sa odložil pre pandémiu koronavírusu. Z tohto dôvodu majú atléti netradične až dva vrcholy v roku pod strechou a druhý iba dva týždne po halových ME v holandskom Apeldoorne. Museli si stanoviť priority a úradujúca vicemajsterka Európy pod holým nebom z Ríma na 800 m Gabriela Gajanová tak už v úvode halovej sezóny avizovala, že MS v Číne vynechá. Oporami by tak mali byť tentokrát šprintéri na krátkych tratiach Volko a Forsterová. Jediným nováčikom na podujatí je Ledecká.Volko sa na halových MS predstaví piatykrát. "Predpokladali sme, že bude potrebné bežať na to, aby som sa kvalifikoval, výkon okolo 6,63 – 6,64, Taký sa mi, žiaľ, nepodaril, preto sme si už nedávali veľkú šancu. Napriek tomu to na naše prekvapenie vyšlo, za čo som veľmi vďačný. Čo sa týka môjho zdravotného stavu, už je to oveľa lepšie. Verím, že v Číne ma nebude nič limitovať, aby som predviedol maximálny výkon. Chcel by som podať podobný alebo ešte lepší výkon ako v Apeldoorne," prezradil podľa atletika.sk Volko, ktorý na halových ME obsadil konečné 27. miesto v čase 6,72 a nepostúpil z rozbehov.Forsterovú čaká opäť náročný dvojboj, tentokrát v opačnom garde ako v Holandsku. Najprv pôjde v sobotu hladkých 60 m a o deň neskôr rovnakú trať aj s prekážkami. "V Apeldoorne bolo moje vystúpenie na prekážkach sklamaním. Predpokladala som, že na postup z rozbehu budem musieť dosiahnuť čas na úrovni osobného rekordu, napokon nestačilo ani 8,06. Chuť som si potom trochu napravila na hladkých 60 metrov, na ktorých som sa na stotinku priblížila k osobnému rekordu. Azda sa mi osobák podarí atakovať aj v Nan-ťingu – ideálne v oboch disciplínach,“ vyjadrila túžbu Forsterová, ktorá na halových ME ako jediná zo slovenskej výpravy postúpila z rozbehov a obsadila na 60 m celkovo 22. miesto.

Program Slovákov na atletických halových MS v čínskom Nan-ťingu (časy sú v SELČ):



piatok 21. marca



3.23: 400 m mužov - rozbehy (M. BALUCH, P. DÖMÖTÖR)



5.55: 60 m mužov - rozbehy (J. VOLKO)



13.03: 60 mužov - semifinále (J. VOLKO?)



13.26: 400 m žien - rozbehy (D. LEDECKÁ)



13.47: 400 m mužov - semifinále (M. BALUCH?, P. DÖMÖTÖR?)



14.24: 60 m mužov - finále (J. VOLKO?)







sobota 22. marca



4.15: 60 m žien - rozbehy (V. FORSTEROVÁ)



13.15: 60 m žien - semifinále (V. FORSTEROVÁ?)



13.44: 400 m žien - finále (D. LEDECKÁ?)



13.55: 400 m mužov - finále (M. BALUCH?, P. DÖMÖTÖR?)



14.18: 60 m žien - finále (V. FORSTEROVÁ?)







nedeľa 23. marca



3.25: 60 m prek. žien - rozbehy (V. FORSTEROVÁ)



12.35: 60 m prek. žien - semifinále (V. FORSTEROVÁ?)



14.01: 60 m prek. žien - finále (V. FORSTEROVÁ?)