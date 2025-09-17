|
Streda 17.9.2025
Denník - Správy
17. septembra 2025
MS v Tokio 2025: Moonová má 3. zlato v sérii, Cherotichová rekord podujatia
Majstrom sveta v skoku do diaľky sa stal 20-ročný Talian Mattia Furlani.
Zdieľať
Američanka Katie Moonová získala tretíkrát za sebou titul majsterky sveta v skoku o žrdi. Na šampionáte v Tokiu zvíťazila v stredu výkonom 490 cm. Keňanka Faith Cherotichová triumfovala v behu na 3000 m prek., keď zaznamenala nový rekord šampionátu 8:51,59 min.
Moonová využila neprítomnosť svojej zranenej rivalky Niny Kennedyovej. S Austrálčankou sa pred dvoma rokmi na MS v Budapešti podelila o zlato a pred rokom na olympiáde v Paríži s ňou prehrala. V Tokiu Moonová najskôr ťahala v súťaži za kratší koniec s krajankou Sandi Morrisovou, po neúspešnom pokuse na 485 si odložila dva na 490 a ten druhý zvládla, hoci sa latka výrazne zatrepotala. Morrisovej ostalo v zápise 485 a na MS získala už štvrté striebro. Tretia skončila Slovinka Tina Šutejová, ktorá vo veku 36 rokov získala vôbec prvú medailu z globálneho podujatia pod holým nebom. Doteraz mala na konte dve medaily z halových MS.
Cherotichová zdolala líderku tohtoročných tabuliek Winfred Yaviovú z Bahrajnu, ktorá dobehla druhá za 8:56,46. Tretie miesto si pripísala v osobnom rekorde Etiópčanka Sembo Almayewová časom 8:58,86. Cherotichová prekonala doterajší najlepší čas MS, ktorý mal hodnotu 8:53,02 a pred tromi rokmi v Eugene ho dosiahla reprezentantka Kazachstanu Norah Jerutová. Keňanka tak získala prvé zlato z vrcholného podujatia, v zbierke už má bronz z minuloročnej olympiády i predchádzajúcich MS v Budapešti.
Prekvapujúcim víťazom behu na 1500 m sa stal Portugalčan Isaac Nader časom 3:34,10 min. V tradične pomalšom šampionátovom behu predviedol najlepší finiš, iba o dve stotiny sekundy za ním zaostal Brit Jake Wightman, bronz pre Keňu získal Reynold Kipkorir Cheruiyot výkonom 3:34,25. Majster sveta z roku 2022 Wightman zaútočil na protiľahlej rovinke a odolával súperom až do úplného záveru, keď ho na cieľovej šachovnici predstihol 26-ročný Portugalčan, ktorého najväčším úspechom doteraz bol bronz z tohtoročných halových ME v Apeldoorne. Obhajca prvenstva Brit Josh Kerr sa vo finále zranil a do cieľa doklusal na poslednom mieste.
Majstrom sveta v skoku do diaľky sa stal 20-ročný Talian Mattia Furlani. Bronzový medailista z OH v Paríži zaznamenal v piatej sérii osobný rekord 839 cm a posunul sa zo štvrtej na najvyššiu priečku. Majster sveta z Dauhy 2019 Tajay Gayle sa musel zmieriť so striebrom výkonom 834 cm. Bronz získal Číňan Š' Jü-chao výkonom 833.
MS v Tokiu 2025 - finálové výsledky V. súťažného dňa:
Muži
1500 m: 1. Isaac Nader (Portug.) 3:34,10 min, 2. Jake Wightman (V. Brit.) 3:34,12, 3. Reynold Kipkorir Cheruiyot (Keňa) 3:34,25, 4. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:34,50, 5. Niels Laros (Hol.) 3:34,52, 6. Robert Farken (Nem.) 3:35,15, 7. Federico Riva (Tal.) 3:35,33, 8. Adrian Ben (Šp.) 3:35,38, 9. Tshepo Tshite (JAR) 3:35,50, 10. Neil Gourley (V. Brit.) 3:35,56
diaľka: 1. Mattia Furlani (Tal.) 839 cm, 2. Tajay Gayle (Jam.) 834, 3. Š' Jü-chao (Čína) 833, 4. Simon Ehammer (Švajč.) 830, 5. Božidar Sarabojukov (Bulh.) 819, 6. Čang Ming-kchun (Čína) 818, 7. Thobias Montler (Švéd.) 817, 8. Lester Lescay (Šp.) 797, 9. Nikaoli Williams (Jam.) 785, 10. Isaac Grimes (USA) 785
Ženy
3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová (Keňa) 8:51,59 min - rekord šampionátu, 2. Winfred Yaviová (Bahr.) 8:56,46, 3. Sembo Almayewová (Et.) 8:58,86, 4. Marwa Bouzayaniová (Tun.) 9:01,46, 5. Doris Lemngoleová (Keňa) 9:02,39, 6. Norah Jerutová (Kaz.) 9:06,34, 7. Gesa Felicitas Krauseová (Nem.) 9:14,27, 8. Lomi Muletová (Et.) 9:14,90, 9. Angelina Napoleonová 9:17,44, 10. Kaylee Mitchellová (obe USA) 9:18,66
žrď: 1. Katie Moonová 490 cm, 2. Sandi Morrisová (obe USA) 485, 3. Tina Šutejová (Slovin.) 480, 4. Amálie Švábiková (ČR) 475, 5. Angelica Moserová (Švajč.) 465, 6. Hana Mollová a Amanda Mollová (obe USA) obe 465, 8. Olivia McTaggartová (N. Zél.) a Marie-Julie Bonninová (Fr.) obe 465, 10. Imogen Ayrisová (N. Zél.) 445
