Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Olympia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. septembra 2025

Kubiš skončil v úvodnej etape Okolo Slovenska 2025 druhý za Magnierom


Tagy: Lukáš Kubiš Okolo Slovenska

Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove.



Zdieľať
Kubiš skončil v úvodnej etape Okolo Slovenska 2025 druhý za Magnierom

Francúzsky cyklista Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa stal víťazom 1. etapy pretekov Okolo Slovenska. Na 141,2 km dlhej trati, ktorá mala štart i cieľ v Bardejove, predstihol v špurte slovenského reprezentanta Lukáša Kubiša zo stajne Unibet Tietema Rockets.

Tretiu priečku obsadil Belgičan Joppe Heremans z tímu VolkerWessels. S pelotónom špurtovali v rovnakom čase ako víťaz ešte traja Slováci - Tomáš Sivok z Pierre Baguette na 30. mieste, Lukáš Panáček z Dukly Banská Bystrica na 34. a Matúš Štoček z Elkov - Kasper na 53. priečke.

Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove. Jediná rýchlostná prémia bola v Stropkove. Očakával sa špurt pelotónu a Magnier v ňom potvrdil pozíciu hlavného favorita. „Prišli sme sem so silným tímom a ja som veľmi šťastný, že sa mi tu podarilo triumfovať. Tím odviedol skvelú prácu, v závere prišlo množstvo útokov, no dokázali sme situáciu kontrolovať. Vedeli sme, že musím byť v dobrej pozícii pred záverečnou zákrutou, po ktorej prišiel posledný úsek pred cieľom na dlažobných kockách a presne to sa nám podarilo,“ povedal pre STVR Magnier, ktorý dosiahol siedme víťazstvo v sezóne.

„Tesne to ušlo. Chalani urobili v závere dobrú robotu, doviezli ma presne za lídra Quick-Stepu. V úplnom závere som sa k nemu približoval, no nestačilo to. Magnier dnes suverénne zvíťazil, gratulujem mu,“ uviedol Kubiš.

Okolo Slovenska 2025 - 1. etapa (Bardejov - Bardejov, 141,2 km):

1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:14:10 h, 2. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets), 3. Joppe Heremans (Belg./VolkerWessels Cycling), 4. Liam van Bylen (Belg./Lotto), 5. Alessio Delle Vedove (Tal./XDS Astana Development), 6. Niklas Behrens (Nem./Visma Lease a Bike),... 30. Tomáš SIVOK (SR/Pierre Baguette), 34. PANÁČEK (SR/Dukla Banska Bystrica), 53. Matúš ŠTOČEK (SR/Elkov - Kasper) všetci čas ako víťaz, 74. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +2:41 min, 92. Jakub GALOVIČ (SR/Dukla Banská Bystrica), 98. Matej ULIK (SR/Dukla Banská Bystrica) všetci +3:40

Celkové poradie po 1. etape:

1. Magnier 3:14:00 h, 2. KUBIŠ +4, 3. Heremans +6, 4. Oscar Nilsson-Julien (Fr./Equipe continentale Groupama-FDJ) +7, 5. Daemen Stijn (Hol./VolkerWessels) +8, 6. Van Bylen +10,... 32. SIVOK, 36. PANÁČEK, 55. ŠTOČEK všetci +10, 74. SVRČEK +2:51, 92. GALOVIČ, 98. ULIK všetci +3:50


Tagy: Lukáš Kubiš Okolo Slovenska
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MS v Tokio 2025: Moonová má 3. zlato v sérii, Cherotichová rekord podujatia
<< predchádzajúci článok
Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do finále 400 m prek. časom 53,22

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 