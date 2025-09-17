|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
Denník - Správy
17. septembra 2025
Kubiš skončil v úvodnej etape Okolo Slovenska 2025 druhý za Magnierom
Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove.
Francúzsky cyklista Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa stal víťazom 1. etapy pretekov Okolo Slovenska. Na 141,2 km dlhej trati, ktorá mala štart i cieľ v Bardejove, predstihol v špurte slovenského reprezentanta Lukáša Kubiša zo stajne Unibet Tietema Rockets.
Tretiu priečku obsadil Belgičan Joppe Heremans z tímu VolkerWessels. S pelotónom špurtovali v rovnakom čase ako víťaz ešte traja Slováci - Tomáš Sivok z Pierre Baguette na 30. mieste, Lukáš Panáček z Dukly Banská Bystrica na 34. a Matúš Štoček z Elkov - Kasper na 53. priečke.
Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove. Jediná rýchlostná prémia bola v Stropkove. Očakával sa špurt pelotónu a Magnier v ňom potvrdil pozíciu hlavného favorita. „Prišli sme sem so silným tímom a ja som veľmi šťastný, že sa mi tu podarilo triumfovať. Tím odviedol skvelú prácu, v závere prišlo množstvo útokov, no dokázali sme situáciu kontrolovať. Vedeli sme, že musím byť v dobrej pozícii pred záverečnou zákrutou, po ktorej prišiel posledný úsek pred cieľom na dlažobných kockách a presne to sa nám podarilo,“ povedal pre STVR Magnier, ktorý dosiahol siedme víťazstvo v sezóne.
„Tesne to ušlo. Chalani urobili v závere dobrú robotu, doviezli ma presne za lídra Quick-Stepu. V úplnom závere som sa k nemu približoval, no nestačilo to. Magnier dnes suverénne zvíťazil, gratulujem mu,“ uviedol Kubiš.
Okolo Slovenska 2025 - 1. etapa (Bardejov - Bardejov, 141,2 km):
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:14:10 h, 2. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets), 3. Joppe Heremans (Belg./VolkerWessels Cycling), 4. Liam van Bylen (Belg./Lotto), 5. Alessio Delle Vedove (Tal./XDS Astana Development), 6. Niklas Behrens (Nem./Visma Lease a Bike),... 30. Tomáš SIVOK (SR/Pierre Baguette), 34. PANÁČEK (SR/Dukla Banska Bystrica), 53. Matúš ŠTOČEK (SR/Elkov - Kasper) všetci čas ako víťaz, 74. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +2:41 min, 92. Jakub GALOVIČ (SR/Dukla Banská Bystrica), 98. Matej ULIK (SR/Dukla Banská Bystrica) všetci +3:40
Celkové poradie po 1. etape:
1. Magnier 3:14:00 h, 2. KUBIŠ +4, 3. Heremans +6, 4. Oscar Nilsson-Julien (Fr./Equipe continentale Groupama-FDJ) +7, 5. Daemen Stijn (Hol./VolkerWessels) +8, 6. Van Bylen +10,... 32. SIVOK, 36. PANÁČEK, 55. ŠTOČEK všetci +10, 74. SVRČEK +2:51, 92. GALOVIČ, 98. ULIK všetci +3:50
