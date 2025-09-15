|
Utorok 16.9.2025
Denník - Správy
15. septembra 2025
MS v Tokiu - finále: DUPLANTIS AKO PRVÝ V HISTÓRII PREKONAL LATKU VO VÝŠKE 630 CM
Podarilo sa mu to v pondelok vo finále svetového šampionátu v Tokiu, keď uspel na tretí pokus
Švédsky atlét Armand Duplantis sa stal prvým žrdkárom v histórii, ktorý prekonal latku vo výške 630 cm. Podarilo sa mu to v pondelok vo finále svetového šampionátu v Tokiu, keď uspel na tretí pokus.
Dvadsaťpäťročný Duplantis zaznamenal štrnásty svetový rekord v kariére a štvrtý v tomto roku. Do sezóny vstúpil s osobákom 626 cm. Najprv ho vylepšil vo februári v hale v Clermont-Ferrande na 627, potom ho posunul na 628 v júni pod holým nebom doma v Štokholme a na 629 12. augusta v Budapešti. V pondelok si okrem zlata pripísal aj prémiu 80.000 dolárov za cenný kov a ďalších 100.000 za rekord, ktorý bol prvý na prebiehajúcom šampionáte. Zároveň zvíťazil už na 49. mítingu v sérii a získal piaty veľký titul po sebe (2xOH, 3xMS).
„Je to lepšie, než som si dokázal predstaviť. Dať vám tento svetový rekord je úžasné. Tribúny boli také hlučné. Ďakujem vám veľmi pekne. Som jednoducho taký šťastný,“ citovala ho oficiálna stránka šampionátu.
V Tokiu získal tretí titul z MS v sérii a podčiarkol ho vylepšením svetového maxima. Na 630 cm potreboval tri pokusy a všetky boli veľmi tesné. Pri prvých dvoch sa latka nakoniec skĺzla, pri treťom sa zatrepotala, ale japonským divákom na Národnom štadióne i televíznym pri obrazovkách dožičila svetový rekord. Duplantis po svojom pokuse okamžite vyskočil do vzduchu a vystrelil za svojimi súpermi, s ktorými oslavoval. Boli medzi nimi strieborný Grék Emmanuel Karalis (6,00), bronzový Austrálčan Kurtis Marschall (5,95) i Američan Sam Kendricks, ktorý obsadil štvrtú priečku. V klbku gratulantov nechýbal ani bývalý svetový rekordér Renaud Lavillenie, tridsaťosemročný Francúz sa rozlúčil s MS 8. miestom.
Švédsky žrdkársky fenomén začal ukazovať svoju výnimočnosť vo februári 2020, keď po šiestich rokoch prekonal vtedy platný svetový rekord, ktorý mal na konte Lavillenie. V hale v poľskej Turuni skočil 616. V septembri toho roku pokoril o centimeter aj maximum pod holým nebom 614, na konte ho mal Ukrajinec Sergej Bubka. Odvtedy neustále hľadá svoj limit a nikto sa mu zo súčasnej generácie nedokáže priblížiť. Lavillenie a Bubka zostávajú na druhom, respektíve treťom mieste historických tabuliek, Karalis sa v tejto sezóne posunul už na štvrté, no stále ma na konte iba 608.
Dvadsaťpäťročný Grék si však verí a síce získal striebro s výkonom 6,00 m, ale aj on potešil divákov, keďže sa ešte pokúsil o osobné maximum a tesne nezdolal najprv 6,10 m a následne aj 6,15 m. Pondelková súťaž bola prvá v histórii, počas ktorej prekonalo až sedem žrdkárov výšku 5,90 m a prvá, kde 5,95 m nestačilo na medailu.
MS v Tokiu - finále:
muži
žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 6,30 m - nový svetový rekord, 2. Emmanouil Karalis (Gr.) 6,00, 3. Kurtis Marschall (Aus.) 5,95, 4. Sam Kendricks (USA) 5,95, 5. Thibaut Collet (Fr.) 5,90, 6. Sondre Guttormsen (Nór.) 5,90, 7. Menno Vloon (Hol.) 5,90, 8. Renaud Lavillenie (Fr.) 5,75, 9. Seifeldin Heneida Abdesalam (Katar) 5,75, 10. Bo Kanda Lita Baehre (Nem.) 5,75
