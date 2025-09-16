|
Utorok 16.9.2025
Meniny má Ľudmila
|Denník - Správy
16. septembra 2025
Na Okolo Slovenska 2025 olympijský víťaz aj synovia cyklistických legiend
V stredu 17. septembra odštartuje 69. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorý prinesie viacero atraktívnych mien.
V stredu 17. septembra 2025 odštartuje 69. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorý prinesie viacero atraktívnych mien. V pelotóne nebude chýbať olympijský víťaz Matthew Walls ani synovia známych osobností svetovej cyklistiky.
Britský dráhar Walls, zlatý medailista z olympijských hier v Tokiu 2021 v disciplíne omnium, posilní zostavu Groupama FDJ Development. Okrem olympijského zlata získal aj striebro v madisone a počas svojej dráhovej kariéry nazbieral viacero titulov majstra Európy. Po prechode na cestu pôsobil tri sezóny v tíme Bora-hansgrohe, od roku 2024 je jazdcom Groupama FDJ. Na Slovensku sa predstaví ako jeden z najvýraznejších špurtérov štartového poľa. Groupama FDJ má s podujatím bohaté skúsenosti – v minulosti tu štartoval aj jej WorldTour tím s hviezdami ako Thibaut Pinot, Arnaud Demare či David Gaudu.
Zaujímavé mená prinesie aj tím XDS Astana Development, za ktorý nastúpia Alexandr Vinokurov a Artiom Fofonov – synovia bývalých profesionálnych cyklistov. Vinokurov je potomkom olympijského víťaza z Londýna 2012 a víťaza Vuelty 2006, ktorý je zároveň zakladateľom a generálnym manažérom tímu Astana. Fofonov je synom bývalého kazašského reprezentanta, ktorý počas kariéry jazdil za francúzske tímy Credit Agricole a Cofidis. Na rozdiel od Vinokurova mladšieho bude štartovať pod francúzskou vlajkou. TASR informoval Slovenský zväz cyklistiky.
