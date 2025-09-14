Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

14. septembra 2025

MS v Tokiu - finále: Víťazom stovky prekvapujúco Jamajčan Seville



Seville predviedol výborný finiš a favorizovaného krajana predstihol na šachovnici.



MS v Tokiu - finále: Víťazom stovky prekvapujúco Jamajčan Seville

Jamajský šprintér Oblique Seville sa stal nečakaným majstrom sveta v behu na 100 m. Vo finále na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v osobnom rekorde 9,77 s. Striebro získal líder tohtoročných tabuliek a ďalší Jamajčan Kishane Thompson časom 9,82, na bronzovej pozícii dobehol obhajca titulu Noah Lyles z USA vo výkone sezóny 9,89.


Seville predviedol výborný finiš a favorizovaného krajana predstihol na šachovnici. Dočkal sa tak zadosťučinenia, keď na predchádzajúcich dvoch šampionátoch obsadil vo finále stovky vždy štvrté miesto. Získal prvú individuálnu medailu v kariére, v zbierke má iba bronz z krátkej štafety z Budapešti 2023.

Thompson sa musel zmieriť so striebrom, rovnako ako pred rokom na OH v Paríži. Jamajka sa dočkala zlata v najsledovanejšej disciplíne šampionátu opäť po desiatich rokoch, v Pekingu 2015 triumfoval Usain Bolt. Svetový rekordér si súboj svojich krajanov vychutnal v Tokiu priamo v hľadisku.

Úžasný pocit. Som nadšený, že som vrátil titul na Jamajku. Dokázal som, že mám súťaživú povahu a som pravý šampión. Silný finiš v záverečných 30-40 metroch, s tým som sa dlho trápil. Dokázal som to však vyšperkovať a vedel som, že keď ho predvediem vo finále, nik ma neprebehne,“ tešil sa po triumfe Seville podľa AFP.

MS v Tokiu - finále:

muži

100 m: 1. Oblique Seville 9,77 s, 2. Kishane Thompson (obaja Jam.) 9,82, 3. Noah Lyles (USA) 9,89, 4. Kenneth Bednarek (obaja USA) 9,92, 5. Gift Leotlela (JAR) 9,95, 6. Kayinsola Ajayi (Nigéria) 10,00, 7. Akani Simbine (JAR) 10,04, Letsile Tebogo (Bot.) diskvalifikácia


