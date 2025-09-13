|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 13.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ctibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. septembra 2025
Davis Cup: Slováci vedú nad Kolumbiou 1:0, prvý bod získal Molčan
Molčan si s Mejiom poradil druhýkrát v priebehu piatich dní, minulú nedeľu nad ním vyhral aj vo finále challengeru v Istanbule.
Zdieľať
Slovenskí tenisti vedú po prvej dvojhre stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Kolumbiou 1:0. O úvodný bod pre domácich sa na harde v bratislavskom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nicolasa Mejiu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4). V druhom singli nastúpili proti sebe Lukáš Klein a Adria Soriano Barrera.
Molčan si s Mejiom poradil druhýkrát v priebehu piatich dní, minulú nedeľu nad ním vyhral aj vo finále challengeru v Istanbule. V piatok sa dostal k brejkbalu hneď v prvej hre, v treťom geme k ďalším štyrom, ale Kolumbijčan dokázal všetky odvrátiť. Sám potom zobral Molčanovi servis a dostal sa do náskoku 3:1. Domáci hráč okamžite odpovedal rebrejkom a koncovku setu zvládol na jednotku. Od stavu 3:4 vyhral tri gemy v sérii a celý set 6:4.
Aj v druhom dejstve musel Molčan v súboji rebríčkovo vyrovnaných súperov doťahovať manko. Z 0:2 však variabilnou a trpezlivou hrou získal štyri hry za sebou a skóre otočil na 4:2. Mejia kontroval brejkom v ôsmej hre a vyrovnal tak na 4:4. Set preto musel rozhodnúť až tajbrejk. V ňom mal Molčan navrch aj v dlhších výmenách, vybudoval si sľubný náskok 4:0 a už si ho postrážil. Za stavu 6:4 premenil hneď prvý mečbal. Duel trval 2:25 h.
„Návrat do tímu chutí fantasticky. Som veľmi rád, že som náročný zápas zvládol a teším sa z toho. Aj keď som bol v oboch setoch brejk dole, tak to so mnou nezamávalo, pretože viem, že si to dokážem vziať späť. Mal tam fázy, keď servoval fakt dobre, ale vedel som, že to tak nebude stále a že tá šanca príde. Napokon to tak bolo,“ povedal Molčan pre TASR. Podľa slovenskej dvojky sa stretnutie dá prirovnať k tomu istanbulskému: „Bolo to intenzívnejšie, ale veľmi podobné, aj keď teraz som mal väčší stres, pretože to je Davis Cup. Pomohli mi však fanúšikovia i lavička, boli super a čerpal som z toho energiu.“ Na začiatku druhého setu mal chvíľami kŕče v nohách, ale dostal sa z toho: „Ani neviem, čo sa stalo. Z ničoho nič som v druhom geme cítil trochu kŕče v lýtkach, ale potom sa to nejako stratilo a dokázal som to ubehať až do konca.“
Na víťaza súboja Slovensko - Kolumbia čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
„Bol to nesmierne náročný zápas a prvé gemy trvali dlho. Nejakým spôsobom som však dokázal získať prvý set, druhý mi nevyšiel podľa predstáv. V tajbrejku som začal vynikajúco, potom to pripomínalo ten predošlý zápas, ale nakoniec som to zvládol," povedal Molčan pre STVR.
I. svetová skupina Davisovho pohára:
Slovensko - Kolumbia 1:0 po prvej dvojhre
Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)
nasleduje Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera
sobota od 14.00 h:
Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez
Klein - Mejia
Molčan - Barrera
<< predchádzajúci článok
Tipsport liga - 1. kolo: Košičania odštartovali obhajobu triumfom v derby na Slovane 4:2
Tipsport liga - 1. kolo: Košičania odštartovali obhajobu triumfom v derby na Slovane 4:2