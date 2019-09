MS v zápasení v Nursultane sú prvou možnosťou kvalifikovať sa do Tokia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia SR na MS 2019 v Nursultane:



grécko-rímsky štýl:



-67 kg - Leoš Drmola (15. septembra)



voľný štýl:



-79 kg - Tajmuraz Salkazanov (21. septembra)

-86 kg - Boris Makojev (21. septembra)

Nursultan 13. septembra (TASR) - V sobotu sa v kazašskom Nursultane začínajú majstrovstvá sveta v zápasení (14.-22. septembra), na ktorých sa predstavia aj traja slovenskí reprezentanti. Najväčšie nádeje sa vkladajú do voľnoštýliara Borisa Makojeva, vicemajstra sveta z Paríža 2017. Svetový šampionát bude pre zápasníkov prvou možnosťou vybojovať si miestenku na OH 2020 v Tokiu.Na olympiádu sa z MS kvalifikujú vo voľnom aj grécko-rímskom štýle najlepší šiesti pretekári z každej hmotnostnej kategórie, teda obaja finalisti, bronzoví medailisti a borci na piatych priečkach. Ďalšie šance zabojovať o OH budú na marcovom európskom kvalifikačnom turnaji (dve miestenky) a svetovom kvalifikačnom turnaji, ktorý sa uskutoční na prelome apríla a mája 2020 v Sofii (dve miestenky).Z trojice Slovákov sa ako prvý predvedie na MS v nedeľu 15. septembra klasik Leoš Drmola, ktorý bude štartovať v kategórii do 67 kg. Potom grécko-rímskom štýle prídu na rad ženy, kde ale nemá SR zastúpenie. Zo slovenského hľadiska bude zaujímavý hlavne záver MS s voľnoštýliarmi. V sobotu 21. septembra sa na žinenkách v Nursultane predstavia Tajmuraz Salkazanov (-79 kg) a Boris Makojev (-86 kg). Tí sa na šampionát spoločne pripravovali na sústredení v ruskom Vladikavkaze.Salkazanov je vlaňajší majster sveta v kategórii do 23 rokov a značné ambície má aj v Nursultane. Makojev si bude chcieť napraviť chuť po 19. mieste na aprílových ME v Bukurešti, vlani na MS v Budapešti skončil ôsmy. Aktuálne je vo svojej kategórii tretí vo svetovom rebríčku a zároveň je druhý najvyššie nasadený muž "pavúka". Jeho šance na úspech sa zvýšili po tom, čo musel štart oželieť jeho konkurent Američan David Taylor, úradujúci majster sveta sa zotavuje po operácii kolena.Kazachstan hostí zápasnícke MS premiérovo v histórii, v minulosti však už organizoval ázijský šampionát i ázijskú kvalifikáciu na OH. Dejiskom bojov bude Barys Arena, domovský stánok hokejistov tímu KHL Barys Nursultan.