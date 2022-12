MS vo futbale 2022 v Katare: Chorváti prešli cez Japoncov do štvrťfinále, postup im v penaltách vychytal Livakovič

Livakovič chytil tri strely

Japoncom štvrťfinále uniká



MS vo futbale 2022 v Katare



OSEMFINÁLE



Japonsko - Chorvátsko 1:1 po predĺžení (1:0), 1:4 na p.k.

Góly: 43. Maeda - 56. Perišič, rozh. pok. kop Pašalič, ŽK: 90. Kovačič, 116. Barišič (obaja Chor.



Rozhodoval: Elfath (USA), 42 523 divákov



5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Chorvátska sa stali piatymi štvrťfinalistami majstrovstiev sveta v Katare, v prvom pondelkovom osemfinále zdolali Japoncov 2:1 až po strelách zo značky pokutového kopu.Japoncov poslal do vedenia v 43. minúte Daizen Maeda, ale v 56. min Ivan Perišič hlavou vyrovnal stav na 1:1 a strelecky sa presadil v treťom zápase vyraďovacej časti MS za sebou.Ďalší gól však nepadol v riadnom hracom čase ani v 30-minútovom predĺžením, a tak nasledoval penaltový rozstrel.Chorváti v ňom zvíťazili 4:1 najmä vďaka brankárovi Dominikovi Livakovičovi, ktorý chytil tri japonské pokusy. Rozhodujúci pokutový kop premenil vo štvrtej sérii Mario Pašalič.Chorváti si zahrajú vo štvrťfinále aj pri svojom treťom postupe zo skupiny MS, v roku 1998 postúpili do semifinále a pred štyrmi rokmi v Rusku sa prebojovali do finále.Po prvý raz v ich deviatom zápase vyraďovacej časti "mundialu" natrafili na súpera z Ázie, predošlých osem bolo z Európy.Chorváti a Japonci sa stretli prvýkrát vo play-off MS, v predošlých dvoch skupinových súbojoch Chorváti zvíťazili v roku 1998 a v roku 2006 sa zrodila bezgólová remíza.Japonci nepostúpili do štvrťfinále ani pri svojej štvrtej účasti medzi najlepšími 16 tímami. Chorváti sa vo štvrťfinále stretnú s víťazom druhého pondelkového osemfinále medzi Brazíliou a Kórejskou republikou.