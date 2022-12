Nie je v ohrození života, ale lieči sa. Prehovorila dcéra o jeho zdravotnom stave legendárneho Pelého

Liečba v nemocnici

Najlepší strelec Brazílie

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Legendárny brazílsky futbalista Pelé podľa jeho rodinných príslušníkov podstupuje v Nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paule liečbu respiračnej infekcie spôsobenej ochorením COVID-19 a po zotavení sa vráti domov.Pôvodne 82-ročného futbalového velikána hospitalizovali v utorok s cieľom upraviť jeho liečbu rakoviny hrubého čreva. Sám Edson Arantes do Nascimento sa cez víkend na svojom instagrame poďakoval za podporu."Je chorý a starý, ale momentálne je v nemocnici pre infekciu pľúc. Hneď ako sa bude cítiť lepšie, pôjde späť domov. Nie je tam preto, lebo zomiera," informovala Pelého dcéra Kely NascimentováZároveň poprela, že jej otec je v ohrození života. Denník Folha de Sao Paulo pritom počas víkendu prišiel so správou, že Pelé nereaguje na chemoterapiu a v nemocnici mu poskytujú paliatívnu liečbu."Je to od ľudí neférové hovoriť, že je na konci života a podstupuje paliatívnu liečbu. Ľudia, nie je to pravda. Verte nám. Nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti, ale v obyčajnej izbe. Nie je v ohrození života, ale lieči sa," vyhlásila ďalšia Pelého dcéra Flavia Nascimentová.Podľa Pelého vnuka Arthura Arantesa do Nascimenta je na tom bývalá futbalová hviezda psychicky dobre a obaja spolu cez telefón debatujú o prebiehajúcich majstrovstvách sveta vo futbale v Katare.Pelé je vraj dojatý z množstva podporných odkazov z celého sveta. "Ľudia mi už za neho vyjadrujú úprimnú sústrasť. Jedného dňa to príde, ale nie dnes. Bude v poriadku, je to len otázka času. Uvidí, ako Brazília získa šiesty titul majstra sveta," povedal Arthur.Pelé doviedol reprezentáciu Brazílie k titulom majstrov sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970 a stále je najlepším strelcom histórie brazílskeho národného tímu so 77 zásahmi v 92 dueloch.