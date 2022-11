MS vo futbale 2022 v Katare: Francúzi postúpili spolu s Austrálčanmi, výberu Tuniska a Dánska ostali „oči pre plač“

Tunisko balí kufre

Francúzi šetrili elitu





Austrália - Dánsko 1:0

Gól: 60. Leckie, ŽK: 4 Behich, 57 Degenek - 75. Skov, rozhodoval: Ghorbal (Alž.), 41 232 divákov



Tunisko - Francúzsko 1:0

Góly: 58. Khazti, ŽK: 28. Kechrida (Tun.), rozhodoval: Conger (N. Zél.), 43 627 divákov



Tabuľka D-skupiny:

1. Francúzsko 3 2 0 1 6:3 6 - postup do osemfinále

2. Austrália 3 2 0 1 3:4 6 - postup do osemfinále

3. Tunisko 3 0 1 1 1:1 4

4. Dánsko 3 0 1 2 1:3 1





30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Okrem úradujúcich majstrov sveta Francúzov postúpili zo základnej D-skupiny svetového šampionátu v Katare prekvapujúco aj futbalisti Austrálie.Prienik do osemfinále si zaistili stredajším triumfom nad výberom Dánska 1:0, ktorý zariadil v 60. minúte Mathew Leckie. "Oči pre plač" zostali hráčom reprezentácie Tuniska, ktorí zdolali francúzsky tím 1:0. Ani zisk troch bodov by im nestačil na postup zo skupiny, ďalej by šli len v prípade vlastného triumfu a nerozhodného výsledku z druhého stretnutia.Dáni síce začali aktívne, ale Austrálčania umnou hrou otupili ich ofenzívne chúťky a nepúšťali súpera do šancí. Napokon to boli práve oni, komu vyšiel rýchly brejk, na konci ktorého stál Mathew Leckie a zariadil postup pre svoj tím. Jeho presný zásah prišiel iba dve minúty po góle Tunisanov do siete Francúzov, ktorí už pred stretnutím mali istotu postupu ďalej, do listiny strelcov sa zapísal Wahbi Khazti.Kouč Francúzov Didier Deschamps šetril svoje opory, na hraciu plochu až v záverečnej polhodine poslal na ihrisko Kyliana Mbappého Antoina Griezmanna či Osmana Dembelého . Keď už bolo jasné, že Tunisania nepostúpia ďalej, za Francúzov skóroval Griezmann, ale jeho zásah neplatil pre postavenie mimo hry.Výbery Francúzska a Austrálie v osemfinále nastúpia proti postupujúcim tímom z C-skupiny.