Slováci na decembrovom domácom turnaji s oktetom medailistov zo ZOHv Pekingu, príležitosť dostanú aj nováčikovia

Atraktívny tím

Príležitosť pre brankárov



Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na decembrový domáci turnaj Vianočný Kaufland Cup 2022 v Bratislave (zdroj: SZĽH):

Brankári: Samul Hlavaj, Stanislav Škorvánek

Obrancovia: Michal Beňo, Martin Bučko, Peter Čerešňák, Martin Gernát, Andrej Golian, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin

Útočníci: Martin Bakoš, Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Marko Daňo, Daniil Fominych, Patrik Hrehorčák, Marek Hrivík, Mário Lunter, Róbert Lantoši, Miloš Roman, Samuel Takáč, Alex Tamáši





30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Dovedna až osem medailistov zo ZOH 2022 v čínskom Pekingu dostalo pozvánku do národného tímu na decembrový turnaj Kaufland Cup 2022 v Bratislave. Zverenci trénera Craiga Ramsayho na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vyzvú vo štvrtok 15. decembra hráčov Nórska a o dva dni neskôr aj výber Lotyšska.Vedenie reprezentácie sa na domáce podujatie snažilo vyskladať atraktívny tím, chce na tribúny prilákať slovenských fanúšikov a spoločne sa rozlúčiť s mimoriadne úspešným kalendárnym rokom 2022. Preto sa z bronzového olympijského výberu do nominácie dostali obrancovia Peter Čerešňák Martin Marinčin aj útočníci Peter Cehlárik "Skutočnosť, že hráme na domácom ľade pred našimi fanúšikmi, ovplyvnila tvorbu nominácie na Vianočný Kaufland Cup. Povolali sme skúsenejšie mužstvo vrátane viacerých chlapcov, ktorí boli pri bronzovom úspechu. Verím, že sme zložili atraktívny, kvalitný a skúsený tím. Diváci od nás budú očakávať dobrý hokej a víťazstvá. Verím, že ich očakávania naplníme a potešíme ich,“ informoval generálny manažér národného tímu a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan , cituje ho oficiálny zväzový web.Zaujímavosťou, že v tíme figuruje len dvojica úplných nováčikov - sú nimi brankári Samuel Hlavaj zo Slovana Bratislava Stanislav Škorvánek z Dukly Michalovce. "Nastal čas objaviť tváre aj na brankárskom poste. Máme brankárov, ktorých poznáme a ich výkonnosť sledujeme.Preto sme dali šancu mladším. Uvidíme, ako sa s ňou popasujú. Sme si vedomí, že aj na brankárskom poste budeme musieť objaviť potenciálnych reprezentačných adeptov pre budúcnosť. Tento turnaj by nám k tomu mohol dopomôcť,“ doplnil Šatan.Premiérovo od úspešných ZOH 2022 sa v reprezentácii predstaví útočník Peter Cehlárik . "Spomienky na olympiádu sú úžasné pre všetkých, ktorí sme boli v Pekingu. Nerád sa však obzerám dozadu, skôr hľadím dopredu a prijímam nové výzvy. Vždy je špeciálne hrať doma.Naposledy som to zažil počas olympijskej kvalifikácie v rovnakom dejisku, kde bolo po prvom covidovom roku skvelé vidieť ľudí späť v hľadisku. Veľmi sa na to teším. Verím, že podobnú, ba ešte lepšiu atmosféru nám vytvoria ľudia aj počas vianočného turnaja,“ povedal podľa HockeySlovakia.sk dvadsaťsedemročný útočník švajčiarskeho Zugu