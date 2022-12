MS vo futbale 2022 v Katare: Messi a Álvarez pomohli svojimi gólmi Argentíne do štvrťfinále

MS vo futbale 2022 v Katare



OSEMFINÁLE



Argentína - Austrália 2:1 (1:0)

Góly: 35. Messi, 57. Álvarez - 77. Fernández (vlastný), ŽK: 15. Irvine, 38. Degenek (obaja Aus.)



Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), 45 032 divákov



3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Výber Argentíny sa ujal vedenia v 35. minúty zásluhou presnej strely hviezdneho Lionela Messiho , ktorý v jubilejnom tisícom zápase kariéry strelil gól s poradovým číslom 789. Po zmene strán pridal poistku Julian Álvarez a zdalo sa, že juhoamerický výber poľahky dokráča do štvrťfinále.V 77. minúte však strelu súpera tečoval za vlastného brankára argentínsky stredopoliar Enzo Fernández, čo vlialo Austrálčanom energiu. Do favorita búšili do samotného záveru a mali aj šance, skórovať sa však nepodarilo ani jednému súperovi.Aj po Katare 2022 tak platí, že maximom austrálskej futbalovej reprezentácie na MS je osemfinále vyraďovacej časti, v minulosti sa do tejto časti dostali aj v Nemecku 2006. Argentínčania sa v osemfinále MS predstavili už piatykrát bez prerušenia. Dvojnásobní svetoví šampióni (1978 a 1986) a trojnásobní vicemajstri sveta (1930, 1990 a 2014) však v Rusku 2018 nestačili v boji o štvrťfinále na neskorších víťazov Francúzov.