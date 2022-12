Hráčska kariéra Jurčinu je u konca, skúsený obranca ju uzavrel v Sparte Praha (foto)

Z Liptova až do zámorskej NHL

Päť MS a tri olympiády

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hráčska kariéra bývalého slovenského hokejového reprezentanta Milana Jurčinu je už minulosťou. Tridsaťdeväťročný rodák z Liptovského Mikuláša sa rozhodol ukončiť ju po dohode s českým klubom Sparta Praha , v ktorom pôsobil od leta 2019. Skúsený obranca v aktuálnej sezóne zasiahol do trinástich duelov Sparty bez bodového zisku."Bolo mi veľkým potešením stráviť posledné sezóny kariéry práve v Sparte. Ďakujem celej organizácii a fanúšikom za milé prijatie aj rozlúčku. Bohužiaľ, roky nezastavím a rozhodol som sa, že svoju hokejovú kariéru ukončím, Sparte budem naďalej držať palce a určite sa s radosťou prídem pozrieť na jej zápasy," odkázal Milan Jurčina na webe Sparty.Milan Jurčina ešte ako junior odišiel z rodného Liptovského Mikuláša do zámoria, kde sa cez QMJHL a AHL dostal až do prestížnej NHL.V nej za Boston Bruins, Washington Capitals, Columbus Blue Jackets a New York Islanders absolvoval spolu 430 duelov základnej časti s bilanciou 22 gólov a 59 asistencií, v play-off pridal 21 štartov a dva presné zásahy.Po návrate do Európy v lete 2012 hrával v Česku, Fínsku, Švajčiarsku či Nemecku, v ruskej KHL si obliekal dresy lotyšskej Rigy aj chorvátskeho Záhrebu.Na reprezentačnej úrovni bol súčasťou piatich MS (2006, 2007, 2011, 2013 a 2015), zahral si aj na ZOH v Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014."Keď sa pozriete na kariéru Milana Jurčinu, nezostáva nič iné, len sňať klobúk. Ďakujeme mu za všetko, čo pre Spartu v posledných necelých štyroch sezónach odviedol a prajeme mu len to najlepšie do novej fázy života," povedal športový riaditeľ Sparty Petr Ton.