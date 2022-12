MS vo futbale 2022 v Katare: Nemecko po výhre končí, Japonsko otočilo zápas so Španielskom

Chvíľu postupovala aj Kostarika

Španielsko a Nemecko so štyrmi bodmi



MS vo futbale 2022 v Katare



E-skupina



Japonsko - Španielsko 2:1 (0:1)

Góly: 48. Doan, 51. Tanaka - 11. Morata, ŽK: 39. Itakura, 44. Taniguči, 45. Jošida (všetci Jap.), rozhodoval: Gomes (JAR), 44 851 divákov

Kostarika - Nemecko 2:4 (0:1)

Góly: 58. Tejeda, 70. Vargas - 10. Gnabry, 73. a 85. Havertz, 90.+ Füllkrug, ŽK: 77. Duarte (Kost.), rozhodovala: Frappartová (Fr.), 67 054 divákov



48. Doan, 51. Tanaka - 11. Morata,39. Itakura, 44. Taniguči, 45. Jošida (všetci Jap.),Gomes (JAR), 44 851 divákov58. Tejeda, 70. Vargas - 10. Gnabry, 73. a 85. Havertz, 90.+ Füllkrug,77. Duarte (Kost.),Frappartová (Fr.), 67 054 divákov

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - O zatiaľ najväčšie prekvapenie futbalového svetového šampionátu v Katare sa postarali futbalisti Japonska, ktorí z E-skupiny postúpili do osemfinále na úkor výberu Nemecka. Japonci totiž v skupine po triumfe nad Nemcami 2:1 zdolali aj iného favorita, vo štvrtok si poradili so Španielmi 2:1. Nemeckému výberu nestačil ani triumf nad Kostaričanmi 4:2.Štvornásobní svetoví šampióni Nemci nepostúpili na MS zo základnej skupine už druhýkrát za sebou, nepodarilo sa im to ani v Rusku 2018.Vývoj štvrtkových večerných stretnutí dokonca na tri minúty pasoval medzi postupujúcich aj Kostaričanov na úkor Španielov, no futbalisti Kostariky viedli nad Nemcami iba spomenuté tri minúty. Španieli v osemfinále nastúpia proti Maročanom, na Japoncov čakajú Chorváti.Hráči Španielska v závere svojho štvrtkového duelu už vedeli, že postup im neujde, možno aj preto "nechali" súpera zvíťaziť a dostať sa na čelo tabuľky. Zverenci trénera Luisa Enriqueho sa tak vyhli duelu proti úradujúcim vicemajstrom sveta Chorvátom.Španieli po prvom polčase viedli zásahom Álvara Moratu, no po zmene strán dali japonské góly Ricu Doan a Ao Tanaka v rozpätí troch minút a až do úplného záveru zo všetkých síl bojovali nielen o víťazstvo, ale aj postup.Španieli mali totiž výraznú územnú prevahu, ktorú však nedokázali pretaviť do streleckej prevahy a ani do gólov. Nemci dali prvý gól už v 10. minúte zásluhou Serga Gnabryho, no po zmene strán ich pasivitu využili Yeltsin Tejeda a Juan Pablo Vargas.V tom okamihu už Japonci viedli nad Španielmi a to by triumf za tri body by Kostaričanov posunul ďalej. Prišli však dva góly striedajúceho Kaia Havertza a na závere aj poistku Niclasa Füllkruga. Nemcom to však nepomohlo. Získali síce rovnako štyri body ako Španieli, no v ich neprospech rozhodlo výrazne horšie skóre zo všetkých duelov (Španieli 9:3, Nemci 6:5).