Slafkovský strelil gól v 13. sekunde, v NHL skóroval aj Fehérváry a bodovali aj ďalší Slováci (video)

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry z tímu zámorskej NHL Washington Capitals skóroval v druhom zápase za sebou, "Caps" však vo štvrtok podľahli Seattlu Kraken 2:3 po predĺžení.Do listiny strelcov sa zapísal aj útočník Juraj Slafkovský , ktorý prispel k víťazstvu Montrealu Canadiens 2:1 nad Calgary Flames . V drese "plameňov" bodoval útočník Adam Ružička , asistenciu si pripísal aj obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák Fehérváry otvoril skóre duelu v Seattli v 8. minúte a postaral sa o dva presné zásahy Washingtonu za sebou, keďže v predošlom zápase trafil v závere prázdnu bránku. Jeho čas na ľade 20:23 min bol štvrtý najvyšší v tíme z hlavného mesta USA, zaznamenal počas nich aj plusový bod, dve strely, tri bodyčeky a dva bloky. Po 25 dueloch sezóny 2022/2023 má na konte dva góly a dve prihrávky.Slafkovský strelil svoj štvrtý gól v sezóne už v 13. sekunde stretnutia v Calgary, okrem šiesteho kanadského bodu v súťaži zaznamenal počas 12:39 min v akcii aj jednu "plusku", dve strely a bodyček.Jeho krajan Ružička asistoval pri vyrovnávajúcom góle Flames na 1:1 v závere druhej tretiny a s 10. bodom (5+5) v ročníku si vyrovnal osobné maximum z minulej sezóny. Vtedy na to potreboval 28 duelov, teraz iba 13.Vo štvrtok odohral 15:03 min aj so štyrmi strelami, bodyčekom a uspel na jednom zo štyroch vhadzovaní.Černák si pripísal druhý bod v 19. zápase sezóny, keď v 50. min súboja na ľade Philadelphie Flyers asistoval pri góle na 4:0 a prispel k triumfu 4:1. Počas 17:09 min si obohatil štatistiky aj o plusový bod, tri bodyčeky a tri bloky.Jeho spoluhráč a kapitán "bleskov" Steven Stamkos vďaka asistencii dosiahol métu 1000 bodov v základnej časti NHL, čo dokázal ako 95. hráč v ligovej histórii a druhý v drese floridského klubu. "Takto som sekundárnu asistenciu ešte neoslavoval. Znamená to pre mňa veľa, no množstvo ľudí mi k tomu pomohlo," uviedol Stamkos, citoval ho oficiálny web profiligy.Zo Slovákov hral vo štvrtok aj útočník Tomáš Tatar , ktorý ako jediný nebodoval a jeho tím New Jersey Devils podľahol Nashvillu Predators 3:4 po predĺžení. Tatar absolvoval 14:12 min s bilanciou mínusový bod a dve strely na bránku. "Diabli" prehrali len druhýkrát v ostatných 18 zápasoch.