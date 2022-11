MS vo futbale 2022 v Katare: Senegalčania sa po rokoch tešia z postupu do osemfinále, ďalej idú aj Holanďania

Holanďania vždy postúpili

Rozhodol gól Koulibalyho



MS vo futbale 2022 v Katare



A-skupina



Ekvádor - Senegal 1:2 (0:1)

Góly: 68. Caicedo - 44. I. Sarr (z pok. kopu), 70. Koulibaly, ŽK: 66. Gueye (Senegal)



Rozhodoval: Turpin (Fr.), 44 569 divákov

Holandsko - Katar 2:0 (1:0)

Góly: 26. Gakpo, 49. F. de Jong, ŽK: 52. Ake (Holandsko)



Rozhodoval: Gassama (Gamb.), 66 784 divákov



Tabuľka A-skupiny:

1. Holandsko 3 2 1 0 5:1 7 - postup do osemfinále

2. Senegal 3 2 0 1 5:4 6 - postup do osemfinále

3. Ekvádor 3 1 1 1 4:3 4

4. Katar 3 0 0 3 1:7 0



29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Kataru nezabodovali ani v treťom vystúpení na domácich majstrovstvách sveta. S podujatím sa rozlúčili utorňajšou prehrou 0:2 s Holanďanmi.Tých poslal do vedenia v 26. minúte Cody Gakpo a triumf „Oranjes“ aj ich celkové 1. miesto v A-skupine podčiarkol krátko po zmene strán v 49. minúte Frenkie de Jong Holanďanom sa na svetových šampionátoch ešte nikdy nestalo, že by zo základnej skupiny nepostúpili ďalej. V sobotňajšom osemfinále nastúpia proti druhému najlepšiemu tímu z B-skupiny, ktorej záverečné stretnutia sú na programe v utorok večer.Spolu s Holanďanmi prenikli z „áčka“ medzi šestnástku najlepších tímov aj hráči Senegalu. Afričania v utorňajšom stretnutí zvíťazili nad výberom Ekvádoru 2:1 a preskočili v tabuľke tohto súpera.V 44. minúte otvoril skóre premenenou jedenástkou Senegalčan Ismaila Sarr. V druhom polčase Ekvádorčania v 68. minúte vyrovnali gólom Moisesa Caiceda, no o dve minúty neskôr poslal Senegalčanov do osemfinále prvým reprezentačným gólom stopér Kalidou Koulibaly „Levi od Terangy“ v minulosti na „mundiale“ postúpili zo skupiny len pri svojej premiérovej účasti v roku 2002. Dokráčali vtedy až do štvrťfinále, kde ich zastavili neskorší bronzoví medailisti z Turecka. V osemfinále v Katare nastúpia proti víťazovi B-skupiny.