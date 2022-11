Zahrá si predsa Karim Benzema na MS v Katare? Zo zranenia sa vraj už zotavil, fámy však rezolútne stopol kouč Deschamps

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Rekonvalescencia francúzskeho futbalistu Karim Benzema postupuje rýchlejšie, ako sa očakávalo, a prakticky sa už zotavil zo zranenia ľavého stehna, ktoré utrpel deň pred začiatkom majstrovstiev sveta v Katare.Vynorili sa tak špekulácie, že hráč Realu Madrid a úradujúci držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta by sa ešte mohol zapojiť do svetového šampionátu na Blízkom východe.Keďže tréner obhajcov titulu Didier Deschamps namiesto Benzemu nepovolal žiadneho náhradníka, 34-ročný rodák z Lyonu naďalej oficiálne figuruje na francúzskej súpiske.Predpisy Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by mu tak nebránili v tom, aby sa dodatočne po zotavení pripojil k francúzskeho mužstvu.Všetkým fámam na túto tému však vystavil rezolútnu stopku kouč Francúzov Deschamps. „Nie je to niečo, o čom momentálne rozmýšľam. Poznáte jeho situáciu a čas, ktorý potrebuje na zotavenie. Starám sa o 24 hráčov, ktorých tu mám,“ poznamenal 54-ročný tréner podľa webu denníka Marca.