MS vo futbale 2022 v Katare: Srbsko otočilo z 0:1 na 3:1, ale Kamerun neporazilo

MS vo futbale 2022 v Katare



G-skupina



Kamerun - Srbsko 3:3 (1:2)

Góly: 29. Castelletto, 63. Aboubakar, 66. Chuopo-Moting - 45.+ Pavlovič, 45.+ S. Milinkovič-Savič, 53. Mitrovič, ŽK: 24. N'Koulou, 30. Bassogog - 45.+ Jovič, 90.+ Milenkovič, rozhodoval: Hassan Mohamed (SAE), 39 789 divákov



28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Úvodné pondelkové stretnutie na futbalových majstrovstvách sveta v Katare prinieslo gólovú prestrelku v súboji výberov Kamerunu a Srbska, ktorý vyústil v deľbu bodov za remízu 3:3.Po dvoch dueloch majú reprezentácie Kamerunu na Srbska na svojom konte po jednom bode. Afričania v záverečnom súboji vyzvú Brazílčanov, Srbi si zmerajú sily so Švajčiarmi.Africké družstvo viedlo po polhodine hry zásahom Jeana Charlesa Castelletta, ale Srbi v nadstavenom čase úvodnej štyridsaťpäťminútovky otočili gólmi Strahinju Pavloviča a Sergeja Milinkoviča-Saviča. Keď v úvode druhej časti pridal tretí srbský gól Aleksandar Mitrovič, zdalo sa, že európsky výber získa cenné tri body.Tím Kamerunu však v 63. a 66. minúte vyrovnal, do listiny strelcov sa v rýchlom slede zapísali striedajúci Vincent Aboubakar a Eric Maxim Chuopo-Moting. Obaja súperi mali v súboji viacero šancí na ďalšie presné zásahy, no v koncovke zlyhali a napokon si body podelili.