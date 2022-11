Shiffrinová prišla v Killingtone o unikátnu sériu, Holdenerová ukončila dlhé čakanie na slalomový triumf (video)

Holdenerová miluje lyžovanie

Shiffrinová nesprávne časovala oblúky

Vlhová má na konte 220 bodov

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarka Wendy Holdenerová sa v nedeľu dočkala premiérového víťazstva v slalome v seriáli Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní , v americkom Killingtone triumfovala spolu so Švédkou Annou Swennovou Larssonovou Dvadsaťdeväťročná lyžiarka ukončila rekordnú sériu 30 pódiových umiestnení v slalome žien bez toho, aby vystúpila na najvyšší stupienok. Na 31. pokus sa jej to podarilo na trati, na ktorej dovtedy dominovala Američanka Mikaela Shiffrinová "Chutí to sladko. Hovorila som si, že by som mohla uspieť, lebo trať bola náročná a hrboľatá. Na tento triumf som sa naozaj nadrela. Milujem lyžovanie a snažím sa vždy si ho užívať, lebo mám za sebou aj neľahké sezóny, počas ktorých som sa vždy nebavila. Som šťastná, že som v dobrej forme a môžem bojovať o víťazstvá," povedala Holdenerová po vytúženom triumfe v slalome.Vyniesol ju na 2. miesto v celkovom hodnotení SP žien so stratou len 25 na vedúcu obhajkyňu prvenstva Shiffrinovú.Tridsaťjedenročná Larssonová sa tešila z premiérového individuálneho triumfu v SP. "Som taká šťastná a plná emócií, splnil sa mi sen. Musela som zaň tvrdo bojovať celý svoj život. Som hrdá na to, že som zdolala Mikaelu. Doposiaľ sa mi to veľakrát nepodarilo. Je najlepšia lyžiarka a vzor, takže je to úžasný pocit," skonštatovala Švédka, ktorá dosiahla v súčte oboch kôl na stotinu sekundy zhodný čas s Holdenerovou.Shiffrinová zvíťazila v úvodných dvoch slalomoch sezóny 2022/2023 vo fínskom Levi, no v Killingtone skončila až piata, o jedno miesto za Slovenkou Petrou Vlhovou "Bojovala som, v niektorých úsekoch som nesprávne načasovala oblúk. Išla som naplno, ale taký je slalom. Wendy s Annou konečne dosiahli svoje prvé víťazstvo, a to spoločne. Je to výnimočný deň," uviedla víťazka 49 slalomových pretekov vo Svetovom pohári.Prišla o unikátnu sériu v Killingtone, keďže v slalome tam predtým triumfovala zakaždým. v rokoch 2016 - 2019 i vlani.Mikaela Shiffrinová si udržala líderskú pozíciu v celkovej klasifikácii SP. Na konte má 265 bodov, o 25 viac ako druhá Holdenerová, tretia Vlhová stráca 45 bodov. V hodnotení disciplíny je na tom taktiež najlepšie Shiffrinová (245), Vlhová je štvrtá (170).Ženská časť SP v zjazdovom lyžovaní pokračuje počas najbližšieho víkendu 3. a 4. decembra prvými rýchlostnými disciplínami, v kanadskom Lake Louise sú na pláne v sobotu zjazd a v nedeľu superobrovský slalom. O týždeň neskôr vo francúzskom Val d´Isére absolvujú lyžiarky v sobotu obrovský slalom a v nedeľu slalom.