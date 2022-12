MS vo futbale 2022 v Katare: Švajčiari zvíťazili nad Srbmi a postúpili zo skupiny, Kamerun porazil Brazíliu

Zápas s dvomi obratmi

Po víťaznom góle vylúčenie



MS vo futbale 2022 v Katare



G-skupina



Kamerun - Brazília 1:0 (0:0)

Gól: 90.+ Aboubakar, ŽK: 6. Tolo, 28. Kunde, 32. Fai, 81. Aboubakar - 7. Militao, 85. Bruno Guimaraes, ČK: 90.+ Aboubakar (Kam.) po druhej ŽK



Rozhodoval: Elfath (USA), 85 986 divákov

Srbsko - Švajčiarsko 2:3 (2:2)

Góly: 26. Mitrovič, 35. Vlahovič - 20. Shaqiri, 44. Embolo, 48. Freuler, ŽK: 47. S. Milinkovič-Savič, 56. Pavlovič, 66. Rajkovič, 81. Gudelj, 82. Mitrovič - 15. Widmer, 34. Vargas



Rozhodoval: Rapallini (Arg.), 41 378 divákov



2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Spolu s futbalistami Brazílie si v piatok vybojovali postup do osemfinále majstrovstiev sveta v Katare aj hráči Švajčiarska. Brazílčania už pred posledným súbojom v G-skupine mali istotu postupu.Švajčiari pred piatkom vedeli, že zisk troch bodov v súboji proti Srbom im zaistí osemfinálovú miestenku a v prvom polčase viedli gólom Xherdana Shaqiriho Aleksandar Mitrovič a Dušan Vlahovič však zariadili "otočku", no ešte pred prestávkou na 2:2 vyrovnal Breel Embolo O všetkom napokon rozhodol tesne po návrate z kabín na ihrisku Remo Freuler, v závere si už Švajčiari ustrážili najtesnejší náskok a postup.Stačila by im napokon aj remíza, keďže futbalisti Kamerunu prekvapujúco zdolali Brazílčanov 1:0, v prospech európskeho tímu by pri rovnosti bodov a totožnom celkovom skóre rozhodol triumf vo vzájomnom súboji s Afričanmi.Kamerunčania sa s turnajom rozlúčili cenným víťazstvom nad päťnásobnými majstrami sveta, zariadil ho Vincent Aboubakar gólovou hlavičkou, po ktorej putoval predčasne pod sprchy, pretože pri oslave gólu si dal dole dres.Keďže predtým mal na konte už jednu žltú kartu, druhé napomínanie prinieslo automatické vylúčenie. Nič to však už nezmenilo na triumfe afrického kolektívu.V osemfinále Brazílčania ako víťazi G-skupiny vyzvú výber Kórejskej republiky, Švajčiari o postup do štvrťfinále zabojujú s Portugalčanmi.