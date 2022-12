Kamerunčania sa na MS v Katare postarali o jedno z najväčších prekvapení, ako prvý africký tím zdolali Brazílčanov

Epassy prispel zákrokmi

Ukončili šnúru víťazstiev

Podľahli Kórejskej republike

Osemfinálové dvojice

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Aj záverečný deň v základných skupinách na futbalových majstrovstvách sveta v Katare priniesol nemalé prekvapenia. O jedno z najväčších sa postarali hráči Kamerunu, ktorí v G-skupine zdolali päťnásobných majstrov sveta Brazílčanov 1:0 gólovou hlavičkou Vincenta Aboubakara v nadstavenom čase druhého dejstva. Kamerunčania sa tak stali prvým africkým tímom, ktorý na tomto fóre zdolal výber Brazílie. Napriek cennému triumfu sa tím Kamerunu s turnajom rozlúčil, keďže predtým prehral so Švajčiarmi a remizoval so Srbmi.K triumfu svojho tímu prispel zákrokmi brankár Devis Epassy, ktorý medzi troma žrďami nahradil hviezdneho Andreho Onanu. Ten už v piatok nebol súčasťou kamerunského výberu, pre disciplinárne dôvody ho kouč Rigobert Song poslal preč z Kataru."Ešte pred dvoma rokmi ma nikto nepoznal, dokonca ani v Kamerune. Môžeme byť hrdí na to, čo sme v piatok dokázali. Potvrdili sme, že môžeme patriť medzi elitné tímy," poznamenal Epassy.História sa už nebude pýtať na skutočnosť, že Brazílčania nastúpili s náhradníkmi, keďže už mali istotu potupu ďalej.Kamerunčania v piatok ukončili 17-zápasovú šnúru Brazílčanov bez prehry v základných skupinách MS. Predtým naposledy podľahli Nórom ešte na svetovom šampionáte vo Francúzsku 1998.„Uvedomujeme si, že sme mohli hrať ešte lepšie. Máme však mladý tím, ktorému za výkon proti Brazílčanom musíme gratulovať. Je to hanba, že musíme ísť domov. Budeme však na sebe pracovať, chceme sa zlepšovať," dodal Song.Spolu s Brazílčanmi postúpili z G-skupiny do osemfinále Švajčiari, ktorí v piatok zdolali Srbov 3:2. V osemfinále budú Helvéti bojovať o premiérové štvrťfinále po viac ako polstoročí, doteraz naposledy sa v ňom predstavili ešte na domácich MS 1954.V piatok v Katare zaujalo aj zaváhanie výberu Portugalska, ktorý v H-skupine podľahol tímu Kórejskej republiky 1:2. Obaja súperi sa napokon kvalifikovali do vyraďovacej časti, Portugalčania mali istotu postupu už skôr. O triumfe ázijského výberu rozhodol Hwang Hee-Čchan v nadstavenom čase druhej štyridsaťpäťminútovky.„Je to ako zázrak," poznamenal na margo postupu útočník Čo Gue-sung.„Nevzdávali sme sa do posledného okamihu. V každom šprinte sme sa snažili byť o krok vpred, obetovali sme sa a všetci prispeli k dosiahnutiu dobrého výsledku," dodal hviezdny útočník Son Heung-min.Po piatku už je známe kompletné zloženie osemfinálových dvojíc. V sobotu budú bojovať o prienik do semifinále Holanďania proti Američanom a Argentínčania proti Austrálčanom. V nedeľu si Angličania zmerajú sily s tímom Senegalu a Francúzi vyzvú Poliakov. V pondelok Japonci nastúpia proti Chorvátom a Brazílčania proti tímu Kórejskej republiky. V utorok osemfinálovú časť uzavrú súboje Maroko - Španielsko a Portugalsko - Švajčiarsko. Štvrťfinálové súboje prídu na rad 9. a 10. decembra, semifinálové 13. a 14. decembra, turnaj vyvrcholí 17. a 18. decembra zápasmi o bronz a o zlato.Osemfinálové dvojice (3. - 6. decembra):Holandsko - USAArgentína - AustráliaJaponsko - ChorvátskoBrazília - Kórejská republikaAnglicko - SenegalFrancúzsko - PoľskoMaroko - ŠpanielskoPortugalsko - Švajčiarsko