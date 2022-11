MS vo futbale 2022 v Katare: Švajčiarsko tesne zdolalo Kamerun, rozhodol Embolo

Jediný gól strelil Embolo

Kamerun s ôsmou prehrou za sebou



MS vo futbale 2022 v Katare



G-skupina



Švajčiarsko - Kamerun 1:0 (0:0)

Gól: 48. Embolo, ŽK: 64. Elvedi, 83. Akanji - 36. Fai, rozhodoval: Tello (Arg.), 39 089 divákov



24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Švajčiarska nepotrebovali ani oslnivý výkon na zisk troch bodov vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v Katare Vo štvrtkovom súboji základnej G-skupine zdolali výber Kamerunu 1:0 gólom Breela Embola z úvodu druhého polčasu.Zverenci trénera Murata Yakina v ďalšom priebehu stretnutia kontrolovali najtesnejší náskok, hráčov súpera do výraznejšej príležitosti nepustili.Švajčiari sa na MS prebojovali do osemfinále play-off na ostatných dvoch turnajoch, futbalistom afrického Kamerunu sa to v minulosti podarilo iba raz - v Taliansku 1990. Kamerun na svetovom šampionáte zaznamenal už ôsmu prehru bez prerušenia. Ďalšími účastníkmi skupiny sú výbery Srbska a Brazílie.Zaujímavosťou je, že na MS 2022 v Katare spomedzi európskych výberov nebodovali zatiaľ iba Nemci. Víťazstvá si pripísali Holanďania, Angličania, Francúzi, Španieli, Belgičania aj Švajčiari, bod za remízu získali Walesania, Poliaci, Dáni a Chorváti. Prvé stretnutia pred sebou ešte majú Srbi a Portugalčania.