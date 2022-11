Španieli ako prví v histórii MS vo futbale zaznamenali tisíc prihrávok v jednom zápase a Gavi pripomenul Pelého

Najmladší v tíme

K ničomu sa nedostali

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Španielski futbalisti zaznamenali svoje historicky najvyššie víťazstvo na pôde majstrovstiev sveta, keď v stredajšom dueli základnej E-skupiny šampionátu v Katare zdolali výber Kostariky hladko 7:0. Zverenci trénera Luisa Enriqueho prvýkrát strelili sedem gólov v jednom zápase MS a ako šiesty výber dosiahli métu 100 presných zásahov na "mundiale". O historický zápis sa postaral aj 18-ročný stredopoliar Gavi, ktorý sa stal najmladším strelcom na MS od roku 1958, keď Brazílčan Pelé skóroval ako 17-ročný."Niečo také som si ani nepredstavoval. Viem, že som najmladší v tíme a všetkých rešpektujem, ale na trávnik prinášam to najlepšie zo seba," povedal najužitočnejší hráč zápasu Gavi, ktorý pôsobí v španielskom veľkoklube FC Barcelona. Majstri sveta z roku 2010 dosiahli v stretnutí proti Kostarike métu tisíc prihrávok, čo sa doposiaľ žiadnemu tímu počas 90-minútového zápasu na MS nepodarilo. Loptu mali na svojich kopačkách počas 72 percent hracieho času."Náš jediný cieľ bolo neustále kontrolovať hru a na to potrebujete držať loptu. Keď sa vám takto darí, futbal je úžasný. Hrali sme výnimočné dobre s loptou v našej moci aj bez nej," zhodnotil otvárací duel Španielska v Katare kouč Enrique.V základnej zostave mal dvoch tínedžerov, okrem Gaviho aj jeho 19-ročného spoluhráča z Barcelony Pedriho. Prvýkrát po 60 rokoch sa stalo, že za európsky tím nastúpili od začiatku zápasu na MS dvaja hráči mladší ako 20 rokov.Kostaričania sa v zápase k ničomu nedostali."Nemali sme loptu v moci tak často ako by sme mali. Nedokázali sme si prihrať trikrát či štyrikrát za sebou," skonštatoval kormidelník Luis Fernando Suárez.Viac ako sedem gólov v jednom zápase na MS nastrieľali v histórii iba Brazília, Argentína, Nemecko, Taliansko a Francúzsko.