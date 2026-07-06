|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Patrik, Patrícia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júla 2026
MS vo futbale 2026: Americký futbalový útočník môže nastúpiť proti Belgicku, potvrdila FIFA
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) totiž po prekvapivom podmienečnom pozastavení výkonu jeho automatického trestu označila odvolanie Belgického futbalového zväzu za neprípustné.
Zdieľať
Americký futbalový útočník Folarin Balogun môže nastúpiť v osemfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) totiž po prekvapivom podmienečnom pozastavení výkonu jeho automatického trestu označila odvolanie Belgického futbalového zväzu za neprípustné.
Balogun dostal v šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine červenú kartu, ktorá zvyčajne znamená automatický jednozápasový trest. FIFA však v takmer bezprecedentnom kroku výkon trestu pozastavila, aby mohol proti Belgicku nastúpiť. Belgický zväz sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal.
„Odvolacia komisia FIFA označila žiadosť Kráľovského belgického futbalového zväzu (RBFA) za neprípustnú v súvislosti s rozhodnutím disciplinárnej komisie FIFA pozastaviť na jeden rok výkon trestu zákazu štartu v jednom zápase uloženého hráčovi americkej reprezentácie Folarinovi Balogunovi. Žiadosť bola označená za neprípustnú z dôvodu, že RBFA nie je účastníkom konania, a preto nemá oprávnenie odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu,“ uviedla podľa DPA FIFA vo svojom stanovisku.
Osemfinálový duel USA - Belgicko je na programe v Seattli v noci na utorok o 2.00 SELČ.
Trump priznal zásah v kauze Baloguna: Žiadal som o preskúmanie
Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že osobne požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o preverenie automatického trestu pre útočníka USA Folarina Baloguna po jeho vylúčení v zápase šestnásťfinále MS s Bosnou a Hercegovinou. FIFA následne v nedeľu rozhodla o podmienečnom pozastavení jednozápasového trestu, vďaka čomu môže Balogun nastúpiť v osemfinále proti Belgicku.
„Požiadal som o preverenie, pretože som si nemyslel, že to bol faul. Žiadal som o preskúmanie, lebo som sa domnieval, že to nebol faul, a v takýchto veciach sa vyznám,“ povedal Trump na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni. Rozhodnutie podľa neho umožní americkému tímu nastúpiť v najsilnejšom zložení. „Nech sa stane čokoľvek, treba tímom dovoliť, aby mohli nasadiť svojich najlepších hráčov,“ dodal podľa DPA. Zároveň zdôraznil, že chcel iba prehodnotenie trestu: „Všetko, čo som urobil, bola žiadosť o preskúmanie. Nepovedal som, že to musia urobiť.“
Trump incident interpretoval ako zrážku dvoch hráčov. „To ani nebol priestupok. Dvaja skvelí športovci do seba narazili a zamotali sa jeden do druhého. Nebol to prípad, keď niekto niekoho úmyselne udrel, čo by bolo niečo celkom iné,“ povedal. Balogun dostal červenú kartu po tom, čo neúmyselne stúpil na členok obrancu Tarika Muharemoviča. Prezident priznal, že spočiatku ani nevedel, čo červená karta vo futbale znamená. „Keď som sa to dozvedel, povedal som si: To predsa nemôže byť pravda!“
Republikánsky prezident podľa AFP tiež zameral svoju pozornosť na brazílskeho rozhodcu Raphaela Clausa, ktorý Baloguna vylúčil, a označil ho za „trochu podozrivého, ak si pozriete jeho minulosť“.
Podľa medializovaných informácií Trump v súvislosti s prípadom telefonoval prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. „Hovoril som s človekom, ktorý je veľmi uznávaný – a ktorého renomé sa ešte znásobilo,“ potvrdil Trump. Už skôr na sociálnej sieti Truth Social poďakoval FIFA za to, že podľa neho napravila „veľkú nespravodlivosť“.
Rozhodnutie FIFA vyvolalo ostrú kritiku. Belgický futbalový zväz požiadal o písomné vysvetlenie, no FIFA jeho podanie považovala za formálny protest a odmietla ho ako neprípustný. Belgičania následne oficiálne napadli oprávnenosť Balogunovho štartu v osemfinálovom zápase.
Infantino odmieta, že by Trump ovplyvnil rozhodnutie o Balogunovi
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino potvrdil, že prijal telefonát od amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s červenou kartou pre útočníka USA Folarina Baloguna. Zároveň však zdôraznil, že tento telefonát nijako neovplyvnil rozhodnutie nezávislých disciplinárnych orgánov FIFA pozastaviť výkon jeho automatického trestu.
Balogun môže nastúpiť v osemfinále MS proti Belgicku napriek rozsiahlej kritike údajného politického zasahovania do rozhodovacieho procesu. Belgický futbalový zväz už proti jeho štartu podal oficiálny protest.
„Všimol som si verejné vyjadrenia týkajúce sa rozhodnutia nezávislej disciplinárnej komisie FIFA o pozastavení trestu Folarina Baloguna a rád by som zopakoval základný princíp fungovania FIFA. Naše súdne orgány sú nezávislé. Konajú autonómne, uplatňujú Disciplinárny poriadok FIFA a rozhodujú na základe platných predpisov a konkrétnych okolností každého prípadu. Ich nezávislosť je nevyhnutná pre dôveryhodnosť a integritu futbalu a musí byť vždy rešpektovaná,“ uviedol Infantino vo vyhlásení.
Podľa zaužívaných pravidiel hráč po červenej karte na MS automaticky vynechá nasledujúci zápas, a to aj v prípadoch, keď je verdikt rozhodcu považovaný za prísny. Kritici tvrdia, že FIFA sa v prípade Baloguna od tohto postupu odchýlila po Trumpovom telefonáte. Infantino to podľa DPA odmietol: „Áno, pravidelne diskutujem o záležitostiach týkajúcich sa MS s prezidentom Spojených štátov a v tomto prípade som telefonát od prezidenta Donalda Trumpa skutočne prijal. Rovnako však prijímam telefonáty od hláv štátov, predstaviteľov vlád, futbalových činiteľov či zástupcov podnikateľskej sféry z celého sveta na množstvo rôznych tém.“
Prečítajte si tiež
NHL: Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec podpísal s Calgary päťročnú zmluvu na 36,25 mil. dolárov