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06. júla 2026
NHL: Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec podpísal s Calgary päťročnú zmluvu na 36,25 mil. dolárov
Tagy: Šimon Nemec
V NHL tak ročne v priemere zarobí 7,25 mil. USD.
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Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa necelé dva týždne po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. Ako obmedzený voľný hráč podpísal s kanadským klubom päťročný kontrakt v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov, v NHL tak ročne v priemere zarobí 7,25 mil. USD.
Devils vymenili Nemca spoločne s útočníkom Maximom Cypľakovom za podmienečné výbery v 1. kole draftu v rokoch 2027 a 2028, voľbu v 2. kole draftu 2026 a 21-ročného obrancu Etiennea Morina, ktorý zatiaľ v NHL nenastúpil. Pre slovenského zadáka to bola prvá zmena dresu v profilige, v organizácii New Jersey pôsobil od draftu v roku 2022. V Calgary sa stretne aj s krajanmi útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.
Nemec má za sebou tri sezóny v NHL, no až uplynulý ročník 2025/2026 strávil výlučne v prvom tíme „diablov.“ Vytvoril si v ňom osobné rekordy v počte odohratých zápasov (68), gólov (11) a aj v kanadských bodov (26). V novembri 2025 zažiaril proti Chicagu svojím prvým hetrikom v profilige. Pod trénerom Sheldonom Keefeom však nemal stabilnú pozíciu a počas celej sezóny prichádzali zo zámoria špekulácie o možnej výmene. Na konci júna mu vypršala nováčikovská zmluva, po jej skončení a obdržaní kvalifikovanej ponuky mal štatút obmedzeného voľného hráča. V NHL doteraz odohral celkovo 159 zápasov, v ktorých nazbieral 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií.
Dvadsaťdvaročný Nemec bude v Calgary najlepšie plateným obrancom a tretím najlepšie zarábajúcim hráčom po krídelníkovi Jonathanovi Huberdeauovi (10,5 mil. dolárov na sezónu) a brankárovi Dustinovi Wolfovi (7,5 mil.). Zároveň sa zaradil medzi historicky najlepšie zarábajúcich slovenských hokejistov v NHL. Rekordér je v tomto smere útočník Juraj Slafkovský, ktorý poberá v Montreale v priemere 7,6 mil. dolárov za sezónu. Vyšší priemerný plat ako Nemec mali okrem Slafkovského už len Zdeno Chára v Bostone a Marián Gáborík v NY Rangers (obaja ročne 7,5 mil. USD). Absolútne najvyššiu zmluvu spomedzi Slovákov si však vyrokoval Marián Hossa s Chicagom, keď v roku 2009 podpísal s Blackhawks 12-ročný kontrakt v celkovej výške 63,3 mil. dolárov.
Tagy: Šimon Nemec
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