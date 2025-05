MS vo Švédsku a Dánsku 2025: Slafkovský neposilní Slovensko na svetovom šampionáte

Juraj Slafkovský neposilní Slovensko na blížiacich sa hokejových MS vo Švédsku a Dánsku. Informoval o tom novinár kanadského portálu Sportsnet Eric Engels. Dvadsaťjedenročný útočník Montrealu Canadiens mal potvrdiť svoju neúčasť na svetovom šampionáte počas piatkového mediálneho brífingu.





Slafkovský predstúpil pred novinárov v Montreale po sezóne, v ktorej nazbieral 51 bodov a o jeden si vylepšil svoje maximum v profilige. Dovedna počas ročníka odohral 79 duelov v základnej časti, v ktorých strelil 18 gólov a pridal 33 asistencií. „Habs“ aj jeho zásluhou postúpili do play off, v ktorej však vypadli už v úvodnom kole s Washingtonom Capitals. Slafkovský na brífingu potvrdil, že ho v súčasnosti neobmedzuje žiadne zranenie a rozhodnutie padlo po dohode Montrealom. „Bola to dlhá sezóna a po rozhovore s tímom sme sa rozhodli, že najlepším rozhodnutím bude, ak tento rok nepôjdem,“ uviedla draftová jednotka z roku 2022. Celý video rozhovor publikoval na svojom webe aj Montreal.Slafkovský zároveň potvrdil, že problémom nebola ani kritika Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorú vyslovil v úvode sezóny. O svojom štarte na svetovom šampionáte v Štokholme komunikoval počas dňa aj priamo so šéfom slovenského hokeja Miroslavom Šatanom. „Dnes som hovoril s Mirom a myslím, že sme mali celkom dobrý rozhovor. On všetkému rozumie. Medzi nami je všetko v poriadku a všetci sme v pohode,“ reagoval účastník troch svetových šampionátov.