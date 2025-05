Príprava na MS vo Švédsku a Dánsku 2025: Slováci zdolali v prípravnom zápase Francúzov 4:2

Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila v predposlednom zápase prípravy na blížiace sa MS vo Švédsku a Dánsku nad výberom Francúzska 4:2. Mužstvo trénera Vladimíra Országha čaká ešte jeden súboj pred svetovým šampionátom. Slováci uzavrú záverečný blok prípravy v sobotu druhým súbojom v rámci podujatia Retro Classic vo Zvolene s Francúzmi (18.00 h). Rovnakého súpera Slováci vyzvú aj v štokholmskej A-skupine.



V zostave Slovenska sa objavil zatiaľ iba jeden novic oproti predchádzajúcim stretnutiam proti Česku a bol ním Adam Sýkora. Slovensko má po siedmich prípravných dueloch bilanciu dve víťazstvá a päť prehier. Po sobotnom zápase s Francúzskom oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS.



Slováci otvorili skóre stretnutia 12 sekúnd pred koncom prvej tretiny Patrikom Hrehorčákom. V druhej časti vyrovnal v 27. minúte Louis Boudon, no vedenie vrátil slovenskému tímu v 35. minúte obranca Dávid Romaňák. V treťom dejstve zvýšil na 3:1 Miloš Roman a na znižujúci gól Bellemareho v závere odpovedal do prázdnej bránky Samuel Takáč.

etro Classic - prípravný zápas MS 2025:



SLOVENSKO – Francúzsko 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 20. Hrehorčák (Takáč, Sýkora), 35. Romaňák (Lantoši, Mudrák), 48. Roman (Lantoši, Kašlík) 60. Takáč (Sýkora) – 27. Boudon (Llorca, Gallet), 60. Bellemare. Rozhodcovia: Stano, Štefik – Durmis, Bogdaň, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3426 divákov.



SLOVENSKO: Rybár – Mudrák, Ivan, Grman, Koch, Petrovický, Golian, Romaňák – Sýkora, Sukeľ, Takáč – Lantoši, Roman, Kašlík – Kudrna, Hrehorčák, Čajkovič – Faško-Rudáš, Minárik, Kukuča – Hecl



Francúzsko: Keller – Llorca, Gallet, Guebev, Spinozzi, Bourgeois, Coulaud, Besnier, Crinon – Perret, Bellemare, Fabre – Bertrand, Boudon, Rech – Dair, Koudri, S. Treille – Leclerc, Ritz, Bozon

V úvode duelu sa dostal do šance domáci Kudrna, z ľavého kruhu neprekonal Kellera. Na opačnej strane neuspel v sľubnej šanci Bertrand. Prevahu mali slovenskí hokejisti, Francúzi nevyužili presilovku a po nej mohol otvoriť skóre z dvoch metrov voľný Roman. Napokon sa to podarilo dvanásť sekúnd pred prestávkou Hrehorčákovi tečom, keď od mantinelu nahadzoval puk Takáč pri avizovanom vylúčení hosťujúceho hráča.



V druhej tretine Francúzsko vyrovnalo takisto tečom, puk od modrej posielal na bránku Llorca a pred ňou sa presadil Boudon. V polovicu zápasu mohol odpovedať pred bránkoviskom Kukuča, ani na dvakrát nepokoril Kellera. Podarilo sa to až v 35. minúte Romaňákovi, ocitol sa úplne voľný v ľavom kruhu a mieril presne k bližšej žrdi. Hostia následne nevyužili presilovku a pred ňou zblízka neuspel Perret. Na domácej strane išiel sám na bránku Sýkora, ale nemieril presne. Francúzski hokejisti mohli vyrovnať po strele Recha z kruhu, avšak Rybár vytlačil puk do žŕdky.

Tretiu tretinu začali Slováci svižne, Minárik z medzikružia dobre preveril Kellera a po strele Kukuču z kruhu zvonila žŕdka. Napokon sa skóre menilo v 48. minúte opäť pri avizovanom vylúčení hostí. Pred odkrytou bránkou uspel Roman a zvýšil na 3:1. Diváci na zvolenskom štadióne následne predviedli mexické vlny a boli svedkami aj nevyužitej slovenskej presilovky. Schladiť ich potom mohol 40-ročný Francúz Bellemare s takmer 800 štartmi v NHL, no v sľubnej šanci z medzikružia Rybára neprekonal. Hostia v závere odvolali brankára, hrali v šestici a podarilo sa im znížiť 24 sekúnd pred sirénou Bellemarom pri ľavej žrdi, keď od jeho korčule putoval puk za Rybára. Lenže posledné slovo mal trinásť sekúnd pred koncom Takáč, ktorý sa zo stredného pásma trafil do prázdnej bránky súpera.

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Vladimír Országh, tréner SR: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Najmä prvá tretina bola rozbiehacia z našej strany, druhá bola fajn, tretia takisto. Som rád, že sme vyhrali po zápasoch, ktoré sme prehrali. Francúzi boli nepríjemní, takže sme radi za víťazstvo. Nepúšťali sme súpera do nejakých vyložených šancí, čo bolo fajn, no stále je pred nami veľa práce. Zajtra nastúpia noví chalani, čerství, ktorí budú mať chuť a my sa na nich tešíme.“



Miloš Roman, útočník SR: „Zo začiatku to bolo kostrbaté. Nemali sme ideálny štart, no potom sa to dvihlo. Využili sme šance, ktoré sme mali a Paťo Rybár nás podržal, keď to bolo potrebné. Ubránili sme aj oslabovky a dotiahli to do víťazného konca. Musíme však dať pozor na koniec a udržať výsledok pri hre 6 na 5.“