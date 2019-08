MS vo veslovaní: Režňák so Zelinkom skončili v Linzi vo štvrťfinále

Slovenskí reprezentanti vo veslovaní Marek Režnák (vľavo) a Peter Zelinka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Linz 28. augusta (TASR) - Slovenský dvojskif ľahkých váh Marek Režnák a Peter Zelinka obsadil vo svojej štvrťfinálovej jazde na MS vo veslovaní v rakúskom Linzi šieste miesto a neprebojoval sa tak do semifinálových jázd.Za víťazným čínskym duom Sun-Man a Fan Ťün-Ťie zaostal o 6,25 sekundy. Do semifinále A/B postúpili z každej štvrťfinálovej jazdy prvé tri posádky, štvrtá putovala do semifinále C/D.