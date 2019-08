VEĽKÁ POCTA: Gajanovú nominovali na historický duel Európa - USA

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - V historickom atletickom dueli Európa – USA na Národnom olympijskom štadióne Dinama v Minsku (9. a 10. septembra) bude mať zastúpenie aj Slovensko. Európska atletika (EA) k trojici už skôr nominovaných osemstovkárok (Bellová, Sharpová, Ľachovová) pozvala v stredu aj slovenskú reprezentantku Gabrielu Gajanovú, štvrtú z ME 2019 do 23 rokov a stále líderku tohtoročných európskych tabuliek v tejto vekovej kategórii časom 2:00,58 min.uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) zverenka Pavla Slouku.Spolubojovníčkami 19-ročnej martinskej osemstovkárky v tíme starého kontinentu budú majsterka Európy 2012 a šiesta z OH 2016 v Riu de Janeiro Britka Lynsey Sharpová (osobný rekord 1:57,69 – 2016, výkon v roku 2019 – 1:58,61), bronzová na ME 2018 v Berlíne a halových ME 2019 v Glasgowe Oľha Ľachovová z Ukrajiny (osobný rekord 1:58,64 – 2015, výkon v roku 2019 – 1:59,13) a ďalšia britská strednotratiarka Alexandra Bellová (osobný rekord aj výkon v roku 2019 –1:59,82).Atletická federácia USA (USATF) nominovala do Minska bežkyne zo svojho druhého sledu, najlepšie osemstovkárky na čele s Ajee Wilsonovou, ktorá je v tohtoročných svetových tabuľkách druhá za Semenyovou, chýbajú. V súboji s Európankami nastúpia vicemajsterka sveta na 400 m do 18 rokov z Donecka 2013 Olivia Bakerová (osobný rekord 2:00,08 – 2018, výkon v roku 2019 – 2:00,94), Ce'Aira Brownová (osobný rekord 1:58,01 – 2018, výkon v roku 2019 – 2:01,19), Kenyetta Iyevbeleová (osobný rekord 2:01,68 – 2017, výkon v roku 2019 – 2:03,27) a ešte len 17-ročná Athing Muová, piata na tohtoročnom šampionáte USA (osobný rekord aj výkon v roku 2019 – 2:01,17).vyhlásil prezident Európskej atletiky Svein Arne Hansen. USA a Európa sa v takomto atletickom súboji stretnú po prvý raz v histórii. V každej individuálnej disciplíne nastúpia za oba výbery štyria atléti či atlétky, v štafetách po dve americké i európske kvartetá.