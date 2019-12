MS18: Slovenky si udržali šancu na postup

Na snímke zľava Julina Gianolová, brankárka Caroline Spiesová (obe Švajčiarsko) a Tamara Dobošová (Slovensko) v zápase MS v ľadovom hokeji žien do 18 rokov Slovensko – Švajčiarsko na štadióne Vladimíra Dzurillu 28. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Tabuľka:



1. Česko 2 1 0 1 0 4:3 4



2. Švédsko 2 1 0 0 1 5:5 3



----------------------------------



3. Švajčiarsko 2 0 1 1 0 4:4 3



4. SLOVENSKO 2 0 1 0 1 5:6 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Slovenské hokejistky do 18 rokov zvíťazili vo svojom druhom zápase na domácich MS tejto vekovej kategórie a udržali si šancu na postup do štvrťfinále. V piatok v Bratislave zdolali Švajčiarsko 3:2 po predĺžení, rozhodujúci gól dala v 63. minúte Júlia Matejková.V poslednom stretnutí skupiny nastúpia v nedeľu o 20:30 v priamom súboji o postup proti Česku. Do štvrťfinále preniknú prvé dva tímy B-skupiny, ďalšie dva sa pobijú o udržanie.V prvom dejstve mali viac z hry domáce hráčky, no aj Švajčiarky si vypracovali niekoľko šancí. Prvú veľkú príležitosť mala v 3. min Dobošová, ktorá potiahla puk z vlastného pásma, prekľučkovala sa až k zakončeniu, ale brankárku už nedokázal prekonať.Aj preto, že ju faulovala Gianolová a tak si Slovenky zahrali presilovku. Prvá im príliš nevyšla, v druhej mohla skórovať prvá lajna na čele s Kapičákovou, no brankárka Spiesová predviedla výborný zákrok. Krátko po konci domácej presilovky sa dostala do brejku Ingoldová, ale Medviďová si s jej zakončením poradila. Slovenky mali v ďalšom priebehu tlak aj ďalšiu početnú výhodu, no gól nestrelil.Druhé dejstvo malo vyrovnaný priebeh. Slovenky mohli ísť do vedenia v 27. minúte, keď sa dostala do veľkej šance Matejková, ale Spiesová predviedla ďalší dobrý zákrok a udržala bezgólový stav.V 29. minúte úradovala na druhej strane Medviďová po strele Surdezovej. V 36. minúte sa opäť vyznamenala domáca brankára, keď zachránila pri samostatnom nájazde Zimmermannovej. Neprešla ani minúta a spoluhráčky sa jej odmenili najlepším možným spôsobom. Dobošová našla spoza bránky Štetiarovú, ktorá sa zbavila obrankyne a zblízka prestrelila Spiesovú - 0:1.Švajčiarky odštartovali tretie dejstvo v dohrávanej početnej výhode. Od začiatku sa natlačili do útočného pásma a Medviďová mala plné ruky práce. Tlak nepoľavil, keďže v 46. minúte Slovenky zle striedali a opäť sa bránili presile. V 49. minúte mohla vyrovnať Zimmermannová, ktorá sa dostala do nájazdu po chybe obrany, blafákom oklamala Medviďovú, no prestrelila.V 51. minúte sa im to už podarilo. Tlak "Helvétiek" bol enormný, Medviďová robila čo mohla, no po dorážke Leemannovej už kapitulovala. Slovenky sa dostali do vedenia v 55. minúte, keď sa presadila Halušková, no už o minútu bolo 2:2. Po ďalšom závere pred domácou bránkou dotlačila puk do siete Surdezová. Duel tak dospel do predĺženia, v ktorom rozhodla o triumfe domácich Matejková.Švajčiarsko - Slovensko 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)51. Leemannová, 56. Surdezová (Freyová) - 37. Štetiarová (Dobošová), 55. Halušková (Matejková), 63. Matejková.Abrosimovová (Rus.), Morinová (Kan.) - Coleová (Nór.), Wang (Čína)3:4 na 2 min, navyše: Klimantová 10 min za narazenie na mantinel0:00:0527 divákov.Spiesová – S. Bachmannová, Freyová, Christenová, Martiová, Ingoldová, Gianolová, Messerliová, N. Bachmannová – Bessonová, Zimmermannová, Leemannová – Harjuová, Surdezová, Büchiová – Thalmannová, Merzová, Bächlerová – Staubová, Salzgeberová, ZoggováMedviďová - Vysokajová, Leskovjanská, Sternová, Slováková, Jašková, Vrbinská, Giertlová - Kapičáková, Halušková, Matejková - Fančovičová, Schredlová, Nemčeková - Štetiarová, Dobošová, Klimantová - Lahová, Kučerová, Hudáková5. Haasová, 48. Kalová, 59. Kaltounková - 33. Svenssonová