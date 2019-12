NHL: Halák s čistým kontom pri triumfe Bostonu

Na snímke Jaroslav Halák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Buffalo - Boston 0:3



New Jersey - Toronto 4:5 pp



New York Rangers - Carolina 5:3



Washington - Columbus 2:1 pp

/R. PÁNIK za domácich 0+1/



Colorado - Minnesota 4:6



Nashville - Pittsburgh 2:5



Winnipeg - St. Louis 4:5 pp



Chicago - New York Islanders 5:2



Edmonton - Calgary 1:5



Anaheim - Vegas 4:3



San Jose - Los Angeles 2:3 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. decembra (TASR) – Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na sobotu v NHL na ľade Buffala Sabres 3:0. Slovenský brankár Jaroslav Halák predviedol 26 zákrokov a pripísal si tretie čisté konto v tejto sezóne.Po krátkej pauze sa na ľad vrátil Zdeno Chára, odohral vyše 22 minút a na konte mal plusový bod. Štyridsaťdvaročný obranca vynechal pondelkový duel s Washingtonom pre menší operačný zákrok čeľuste.Okrem Haláka sa najvýraznejšie pod triumf podpísali Patrice Bergeron, ktorý dosiahol tretíkrát za sebou dva góly a Brad Marchand, autor troch asistencií.Prihrávkou na gól sa prezentoval Richard Pánik, ktorý tak pomohol Washingtonu k domácemu víťazstvu nad Columbusom 2:1 po predĺžení. Slovenský krídelník zadovkou pomedzi vlastné nohy asistoval v 47. minúte Carlovi Hagelinovi na vyrovnávajúci zásah. Pánik má v prebiehajúcom ročníku na konte päť bodov (3+2).