MS20: Kanada obhájila zlato, vo finále zdolala Česko 3:2

Hokejisti domácej Kanady vybojovali zlaté medaily na MS hráčov do 20 rokov. Vo finálovom zápase zdolali Česko 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 67. minúte Dylan Guenther. Pre "javorové listy" je to jubilejný 20. titul z juniorského šampionátu.



Bronzové medaily si odniesli hráči USA, ktorí v gólovo divokom zápase zdolali Švédsko 8:7 po predĺžení. Slovenskí reprezentanti obsadili 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Kanadou 3:4 po predĺžení.



Pre Kanadu to bola zároveň 34. medaila z juniorského šampionátu (20-10-5). Česi získali v ére samostatnosti štvrtý cenný kov (2-1-1) a prvý po osemnástich rokoch.



Najproduktívnejším hráčom a zároveň aj najlepším strelcom šampionátu sa stal 17-ročný Kanaďan Connor Bedard. Najmladší hráč turnaja nazbieral v 7 zápasoch 23 kanadských bodov za 9 gólov a 14 asistencií. Odniesol si aj ocenenie pre najlepšieho útočníka MS a najužitočnejšieho hráča. Za najlepšieho brankára vyhlásili Slováka Adama Gajana, najlepším obrancom sa stal Čech David Jiříček.



Nasledujúce MS hráčov do 20 rokov sa uskutočnia od 26. decembra 2023 do 5. januára 2024 vo švédskom Göteborgu.



Úvod finálového zápasu priniesol vyrovnaný hokej, no postupne prevzali iniciatívu Kanaďania. Pomohla im k tomu aj využitá presilovka, keď vylúčenie Davida Jiříčeka potrestal Dylan Guenther. Česi sa v úvodnej tretine dostali do dvoch sľubných únikov, z ktorých však neskórovali. Začiatok druhej časti patril Kanaďanom, ktorí najskôr ustáli oslabenie a následne Shane Wright oslávil 19. narodeniny individuálnou akciou s gólovým koncom - 0:2. Čechom sa dlho nedarilo prekonať kanadskú defenzívu, hoci si aj v úvode tretej časti vypracovali niekoľko príležitostí. V 51. minúte Wright nezvýšil náskok Kanady a o tri minúty Česi znížili. Šalé trafil do žŕdky, no nepokrytý Kulich zblízka upravil na 1:2. Uplynulo 54 sekúnd, keď strieľanú prihrávku Hamaru tečoval Kos a vyrovnal - 2:2. Duel napokon dospel do predĺženia. V jeho úvode mali oba tímy niekoľko príležitostí skórovať. Napokon sa to podarilo Kanaďanom, keď Guenther zblízka zužitkoval prihrávku Roya - 2:3.

MS do 20 rokov - finále:





Česko - Kanada 2:3 po predĺžení (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)



Góly: 53. Kulich (Šalé, Šapovaliv), 54. Kos (Hamara), 67. Guenther (Roy, Clarke) - 13. Guenther (Clarke, Othmann), 25. Wright (Guenther, Othmann). Rozhodovali: Harnebring (Švéd.), Salonen (Fín.) - Wyonzek, Grillo (obaja Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.735 divákov.



Česko: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Sapoušek



Kanada: Milic – Zellweger, Del Mastro, Clarke, Allan, Korchinski, Hinds, Matier – Guenther, Wright, Othmann – Bedard, Stankoven, Roy – Ostapchuk, Gaucher, Dean – Fantilli, Bankier, Schaefer

Hlasy (zdroj: iihf.com):





hlasy (zdroje: iihf.com, AP, hokej.cz):



Dennis Williams, tréner Kanady: "Od začiatku bol na našich hráčov vyvíjaný veľký tlak. Po prehre v prvom zápase ich to mohlo pohltiť, no nedopustili to. Páči sa mi, ako každý deň išli do zápasu hladní po víťazstve."



Shane Wright, kapitán Kanady: "Je to najlepší pocit na svete. Nemôžem byť šťastnejší a ani viac hrdý na tento tím."



Dylan Guenther: "Toto víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa. Nikdy nevieš, kedy dostaneš takúto šancu a či vôbec ešte niekedy. Byť v tomto skvelom tíme, pred našimi fantastickými fanúšikmi a zvíťaziť, je niečo úžasné. Nemohlo to byť lepšie."



Radim Rulík, tréner ČR: "Veľmi si vážim, že sme to dotiahli do predĺženia a popasovali sa s Kanadou o titul. Že to nevyšlo, tak to už v hokeji chodí. Sme radi, že to bolo so vztýčenou hlavou. Naši hráči tam nechali všetko. Vo finále to bol úžasný zápas a skvelý zážitok pre nás všetkých. Teraz bude potrebné, aby si naši hráči z tejto skúsenosti vzali tie dobré veci a tých bolo veľa. Kariéry majú skvele rozbehnuté."



Gabriel Szturc, útočník Česka: "Mali sme plán a každý z hráčov mu veril. Žiaľ, v predĺžení to bolo divoké, keďže sa hralo tri na tri. Napokon sme prehrali a sme z toho smutní, ale ja som veľmi hrdý na tento tím a na to, čo sme dokázali. Dúfam, že aj naši fanúšikovia doma v Česku cítia hrdosť."

ďalší výsledok:

o 3. miesto:





USA - Švédsko 8:7 pp (1:0, 4:5, 2:2 - 1:0)



Góly: 3. Cooley, 22. Ufko, 26. Lucius, 31. Gauthier, 34. Lucius, 49. Hughes, 59. McGroarty, 63. Lucius - 24. Bystedt, 27. O. Pettersson, 29. Carlsson, 39. Oscarson, 40. Öhgren, 44. Östlund, 60. Bystedt

Konečné poradie:





1. Kanada,

2. Česko,

3. USA,

4. Švédsko,

5. Fínsko,

6. SLOVENSKO,

7. Švajčiarsko,

8. Nemecko,

9. Lotyšsko,

10. Rakúsko