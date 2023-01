Mladí hokejoví reprezentanti Kanady obhájili zlato v napínavom zápase s Českom, ocenený bol aj slovenský brankár

Ocenenie pre Gajana

Šampionát juniorov 2024

O rok sa svetový šampionát uskutoční vo švédskom Göteborgu a konečné poradie MSJ v Kanade určilo aj zloženie skupín. Slováci budú súčasťou základnej B-skupiny a v 6-tisícovej hale Frölundaborg budú ich súpermi Česi, Američania, Švajčiari aj nováčik medzi elitou Nóri.





6.1.2023 (Webnoviny.sk) - Mladí hokejoví reprezentanti Kanady v domácom prostredí obhájili zlato na juniorskom svetovom šampionáte, vo štvrtkovom finále zdolali rovesníkov z Česka po dráme 3:2 po predĺžení. Bronz berú Američania, ktorí si poradili so Švédmi po divokej gólovej prestrelke 8:7 po predĺžení.Honor najužitočnejšieho hráča celého turnaj získal 17-ročný Connor Bedard, ktorý sa stal najproduktívnejším hokejistom so ziskom 23 bodov. Vyhlásili ho tiež za najlepšieho útočníka podľa direktoriátu turnaja a dostala sa aj do najlepšej zostavy šampionátu podľa novinárov.Naprázdno nevyšlo ani Slovensko, najlepším brankárom sa podľa vedenia turnaja sa stal Adam Gajan . V roku 2015 takú cenu získal aj Denis Godla . Žurnalisti si za najlepšieho gólmana vybrali Čecha Tomáša Suchánka. Slováci v konečnom účtovaní obsadili 6. priečku.Finálový duel mali dobre rozohraný domáci Kanaďania, po prvej tretine viedli gólom Dylana Guenthera a v druhej časti pridal poistku Shane Wright . Český výber sa však nevzdal a v III. tretine v rozpätí 54 sekúnd vyrovnal, do listiny strelcov sa zapísali Jiří Kulich a Jakub Kos. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom o všetkom rozhodol Guenther.Kanaďania tak finálovému súperovi oplatili prehru z úvodného stretnutia turnaja, vtedy Čechom podľahli 2:5. "Slovami sa naše pocity nedajú opísať. Užili sme si to tu, pretože človek nikdy nevie, či ešte niekedy bude mať takú šancu. Byť tu s takýmto super tímom a hrať pred skvelými fanúšikmi. Nemohlo sa to skončiť lepšie," poznamenal autor zlatého gólu na oficiálnom webe Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Český tím na turnaji ani raz neprehral v riadnom hracom čase. "Nesmierne si vážim to, že sme to dotiahli do predĺženia a pobili sme sa s Kanadou o titul. To, že to nevyšlo, tak to v hokeji chodí. Sme radi, že to bolo so vztýčenou hlavou, so cťou. Chlapci tam nechal všetko," komentoval finálovú prehru kouč Radim Rulík , ktorý v minulosti pracoval aj na Slovenskou v tímoch HC Lev Poprad "Do turnaja sme vstupovali s obrovskou pokorou. Vedeli sme, že sú tam silné tímy ako Kanada, Amerika, Švédsko... Chceli sme, aby sme sa zo dňa na deň zlepšovali, krok za krokom sa posúvali. A k tomu došlo," pokračoval.V súboji o bronz ťahali za dlhší koniec Američania, ktorí nad Švédmi viedli 3:1 aj 5:3, no tiež s nimi prehrávali 5:6. Duel sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 7:7 a medailu pre tím USA zariadil v predĺžení Chaz Lucius, ktorý rozhodujúcim gólom skompletizoval hetrik."Sme na vrcholnom podujatí a ukončiť zápas v takom štýle, to bolo skvelé," povedal americký obranca Jack Peart na adresu trojgólového spoluhráča a pokračoval: "Je skvelé, že sme to zvládli. Síce sme inkasovali sedem gólom, no splnili sme cieľ a získali bronz."