MS20: Kouč USA nemá na SR pekné spomienky, cieľom je najlepší výkon

Tréner hokejistov USA Nate Leaman tvrdí, že jeho tím musí siahnuť na dno svojich síl, ak chce uspieť vo štvrťfinálovom súboji so Slovenskom na MSJ v Edmontone (v nedeľu 3. januára o 4.30 SEČ).





Leaman nemá na Slovákov pekné spomienky, na juniorských MS 2009 v Ottawe prehrali Američania vo štvrťfinále so SR senzačne 3:5, pričom súčasný hlavný kouč robil vtedy asistenta trénerovi USA Ronovi Rolstonovi. Favorit si vtedy vylámal zuby na skvelom brankárovi Jaroslavovi Janusovi, ktorý sa blysol 44 úspešnými zákrokmi. Dva góly SR strelil Tomáš Tatar. "Nemyslím si, že by sme Slovákov v tom zápase nejako podcenili. Súper nás v úvode zaskočil, čo stupňovalo našu frustráciu. Slovenský brankár chytal v ten deň neuveriteľne. Klobúk dolu za to, čo pochytal," zaspomínal si Leaman na pamätný duel, ktorý znamenal nečakanú stopku pre USA.Podľa neho má súčasný slovenský tím s tým spred dvanástich rokov veľa spoločného. "Toto slovenské mužstvo sa veľmi podobá na to z MS 2009. Vieme, že musíme podať svoj najlepší výkon. Bude veľmi záležať na tom, aby sme zahrali na hranici svojich možností. Začína sa nový turnaj a my musíme proti Slovensku ukázať našu najlepšiu verziu. To je náš cieľ," povedal tréner USA na online tlačovej konferencii.Američania vyhrali s deviatimi bodmi základnú B-skupinu, keď na záver v boji o prvé miesto suverénne zdolali Švédov 4:0. Proti Slovákom, ktorí obsadili v A-skupine so štyrmi bodmi štvrtú priečku, sú jasnými favoritmi. Američania túžia získať do svojej zbierky piate zlato z MSJ, naposledy sa radovali z titulu pred štyrmi rokmi na šampionáte v Montreale a Toronte.