Spartak Trnava má nového trénera, Gašparík ml. má do tímu priniesť emócie a chémiu

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Hráčov slovenského futbalového klubu FC Spartak Trnava povedie v jarnej časti aktuálneho ročníka 2020/2021 nový tréner - Michal Gašparík ml. Tridsaťdeväťročný kouč vystriedal vo funkcii doterajšieho hlavného kormidelníka A-mužstva Norberta Hrnčára , ktorý s "andelmi" ukončil jesennú časť na 5. priečke fortunaligovej tabuľky.Gašparík ml. bude už tretím trénerom Trnavčanov v tejto sezóne, keďže predtým spomenutý Hrnčár po 6. kole nahradil Mariána Šarmíra. "Bolo to ťažké a dlhé rozhodovanie, no napokon sme sa rozhodli pre zmenu. Chýbali nám väčšie emócie v zápasoch, chémia a mentálna sila tímu otočiť nepriaznivé skóre zápasu. Toto si sľubujeme od trnavského kouča, preto sme si vybrali Michala Gašparíka," povedal na klubovom webe riaditeľ Spartaka Milan Cuninka.V minulosti už Gašparík pôsobil pri trnavskom "áčku". V jarnej časti ročníka 2018/2019 bol asistentom Michala Ščasného a mužstvo pod vedením tohto dua vyhralo slovenskú pohárovú súťaž Slovnaft Cup. Cuninka považuje Gašparíka ml. za perspektívneho mladého trénera, s ktorým v klube na post hlavného lodivoda do budúcnosti rátali."Odvádzal kvalitnú prácu v našom dorasteneckom tíme a bolo len otázkou času, kedy zasadne na niektorú ligovú lavičku. Aj preto sme tento krok urýchlili. Veríme, že je to dobré rozhodnutie a vydali sme sa správnou cestou, preto sme sa dohodli na trojročnom kontrakte," skonštatoval trnavský funkcionár.