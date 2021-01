MS20: Slováci prehrali vo štvrťfinále s USA, Rusi idú do semifinále

Slovenskí hokejisti do 20 rokov nepostúpili do semifinále MSJ v Edmontone. V zápase štvrťfinále prehrali s USA 2:5. Američania prestrieľali Slovákov pomerom 43:18, šance zverencov trénera Róberta Petrovického dlho držal brankár Šimon Latkóczy, ktorého po zápase vyhlásili za jedného troch najlepších Slovákov na turnaji. Okrem neho ocenili aj obrancov Dávida Mudráka a Šimona Nemca.



Američania sa v semifinále stretnú s Fínmi. Slováci obsadia, rovnako ako predchádzajúce dva roky, ôsme miesto. V skupinovej fáze dosiahli jedno víťazstvo v úvode nad Švajčiarskom (1:0) a utrpeli tri prehry, z toho jednu po predĺžení proti Nemecku (3:4 pp).

štvrťfinále - sumár:





USA 20 - Slovensko 20 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 11. Kaliyev (Boldy, Zegras), 32. Farinacci (Johnson), 37. Caufield (Zegras), 56. Farinacci (Brink), 59. Beniers (Brink) – 39. Kašlík (Nemec), 50. Sojka (Kňažko). Rozhodovali: Labonte, Pearce - Brunelle, Wyonzek (všetci Kan.), vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše Slaggert 10 min za nebezpečný útok na hlavu, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.



zostavy:

USA: Knight – Sanderson, Helleson, York, Faber, Johnson, Thrun, LaCombe, Skinner – Zegras, Turcotte, Kaliyev – Boldy, Beniers, Caufield – Berard, Farinacci, Brink – Brisson, Slaggert, Colangelo



Slovensko: Latkóczy – Mudrák, Golian, Nemec, Petrovický, Stacha, Kňažko, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith – Chromiak, Myklukha, Slafkovský – Kašlík, Sojka, Turanský – Kolenič, Eliaš, Jendek – Jedlička

Američania začali aktívne a už od úvodu tlačili Slovákov, tých však viackrát podržal brankár Latkóczy. Ich ofenzívnu snahu v 6. minúte narušilo vylúčenie Boldyho, ale Slovensko výhodu nedokázalo premeniť, naopak, krátko po návrate na ľad sa dostal Boldy do sľubnej pozície, ale spomedzi kruhov neprekonal Latkóczyho. V 10. minúte putoval na trestnú lavicu Mudrák a Američania udreli. Zegras prihral Boldymu za bránku, ten si všimol voľného Kaliyeva, ktorý bez ťažkostí otvoril skóre - 1:0. Slováci pokračovali v bojovnom výkone, ale bez efektu, nevyužili ďalšiu presilovku, keď gólom neskončila ani strela Jelluša či dorážka Faitha.



V úvode druhej tretiny sa do výbornej šance dostal Caufield, ale v úniku neprekonal slovenského brankára. Vzápätí slovenská obrana opäť chybovala, ale prečíslenie Američanov stroskotalo na zlej prihrávke. Latkóczy bol v strehu aj v 26. minúte, keď sa k zblokovanej strele dostal Turcotte, ale svoj nájazd nepretavil na druhý americký gól. Američania sa predsa dočkali v polovici duelu. Farinacci švihol vypálil od modrej čiary a puk sa cez klbko hráčov dostal za Latkóczyho chrbát. Slováci mohli okamžite odpovedať, do útočného pásma sa dostal Myklucha, prihral Chromiakovi, jeho strela však skončila na žŕdke. Na opačnej strane nepochodil Farinacci, ale po faule Faitha vybojoval aspoň presilovku. Vzápätí za Faithom putoval aj Turan a Američanom stačilo 24 sekúnd, aby potrestali dvojnásobné vylúčenie Slovenska. Na 3:0 zvýšil Caufield. Trojgólový náskok si však udržali iba necelé dve minúty. Kašlík sa snažil prenechať puk spoluhráčovi v tandeme, ten sa však odrazil od brániaceho hráča späť k nemu a slovenský útočník trafil presne - 1:3.

Na archívnej snímke slovenský brankár Šimon Latkóczy.

Foto: TASR/AP



Tretie dejstvo začalo tak ako prvé. Už po pár sekundách sa dostal cez slovenskú obranu Zegras, ale Latkóczy si poradil s jeho pokusom i dorážkou Turcottea. Američania pokračovali v tlaku, ale štvrtý gól sa im nepodarilo streliť. Naopak, v 48. minúte Helleson fauloval Kašlíka a Slováci zdramatizovali duel. Kňažko od modrej našiel voľného Sojku a ten z prvej skorigoval na 2:3. Prekvapenie sa napokon nekonalo, v 56. minúte sa dostal k puku za slovenskou bránkou Farinacci a zozadu prekvapil obranu súpera aj Latkóczym - 4:2. Slováci sa v závere pokúsili o power play, ale v momente ako sa Latkóczy dostal na striedačku, Američania ukoristili puk a Beniers ho poľahky zaviezol až do slovenskej prázdnej bránky a stanovil konečný výsledok 5:2.

Hlasy po zápase:



Róbert Petrovický, tréner SR: "Viacerí chlapci ukázali veľký talent a potenciál. Musíme pokračovať v dobrej práci a veriť, že sa z nich stanú dobrí hráči. Nebáli sme sa dať šancu aj mladším, a keď budú makať, ešte sa zlepšia."



Samuel Kňažko, kapitán SR: "Myslím si, že sme hrali dobre. Našimi najlepšími hráčmi na turnaji boli brankári a aj v tomto zápase odviedol náš gólman skvelú prácu."



Šimon Latkóczy, brankár SR: "Úvod tretej tretiny nám vyšiel. Hrali sme ako tím. V šatni sme si povedali nejaké veci, že nás čaká asi posledných 20 minút na turnaji a chceme sa rozlúčiť, najlepšie ako vieme. A myslím si, že sme to splnili."

Rusi zdolali Nemcov a sú prví semifinalisti, Fíni vyradili po obrate Švédov

Hokejisti Ruska, Fínska, Kanady a USA postúpili do semifinále majstrovstiev sveta juniorov v Edmontone. Rusi zdolali Nemcov 2:1, Fíni otočili duel so Švédmi a zvíťazili 3:2 a Kanaďania si poradili s Čechmi 3:0. V semifinále nastúpi Kanada proti Rusku, Američania, ktorí zdolali Slovákov, si zahrajú s Fínmi.Ruskí obhajcovia striebra sa potrápili, skóre otvoril v 10. minúte v oslabení Vasilij Ponomariov a ďalší zásah pridal až v polovici zápasu Danil Baškirov. Nemci dokázali duel zdramatizovať, keď sa v úvode tretej tretiny presadil Florian Elias, "zborná" však prekvapenie nedopustila a zaistila si tretiu účasť medzi najlepšou štvorkou za sebou. Od roku 1993 chýbali Rusi v semifinále iba päťkrát."Nemci hrali podobne ako Česi. Dobre bránili a čakali na protiútoky. Neposkytli nám veľa príležitostí, a keď už sme sa do nejakej dostali, nepremenili sme ich. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali, ale vieme, že sa musíme dobre pripraviť na semifinále," uviedol na webe IIHF tréner Ruska Igor Larionov.Nemci môžu byť napriek prehre spokojní s turnajom. Už pred začiatkom im skomplikoval situáciu koronavírus v tíme, pre ktorý museli odohrať viacero zápasov s obmedzeným kádrom. Dokázali však postúpiť z A-skupiny a po prvý raz od roku 1996 obsadia lepšie ako deviate miesto. "Keď pominie prvotné sklamanie z prehry, určite budeme môcť byť hrdí," skonštatoval nemecký kormidelník Tobias Abstreiter.Fíni vyradili v škandinávskom derby Švédov po víťazstve 3:2, hoci ešte po prvej tretine prehrávali 0:2. "Tri korunky" poslal do vedenia v 15. minúte Lucas Raymond a už o minútu a 37 sekúnd neskôr zvýšil v presilovke Elmer Söderblom. O kontaktný gól sa postaral Henri Nikkanen v 26. min a "suomi" zavŕšili obrat v záverečnej desaťminútovke. V 52. min vyrovnal fínsky kapitán Anton Lundell a víťazný gól zaznamenal Roni Hirvonen 25 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby.Pre fínskeho hrdinu Hirvonena to bol druhý gól na turnaji. "V poslednej minúte sme mali dobrý tlak. Už predtým sme mali šance, no v úplnom závere sme do nich priam búšili. Bolo to skrátka úžasné," tešil sa po stretnutí hráč, ktorý vo fínskej Liige nastupuje za Ässät Pori.

Ilustračná foto.

Foto: TASR - Pavel Neubauer



Švédi po neúspechu so škandinávskym susedom neobhájili bronz z minulého šampionátu. "Začali sme veľmi dobre. Fíni v druhej tretine na nás vybehli, začali hrať veľmi aktívne. My sme nedokázali nadviazať na hru v prvej tretine a to nás stálo celý turnaj," zhodnotil príčiny neúspechu útočník prvej švédskej formácie Arvid Costmar.



Kanaďania si v treťom štvrťfinále hladko poradili s Čechmi 3:0. V prvej tretine skórovali Dylan Cozens v 9. min a obranca Bowen Byram v 12. min. Česi v závere skúsili dlhšiu power play, no do prázdnej bránky pridal tretí zásah Connor McMichael. Česi skončili tretíkrát v sérii vo štvrťfinále.



"Súper hral presne to, čo sme očakávali. Tvrdo pracovali, napádali nás, blokovali. Každú strelu sme si museli zaslúžiť. Lenže v obrane sme urobili veľa dobrých vecí a keď sme sa vrhli do útoku, vždy sme vedeli, že je tu pre nás spoľahlivý Devon Levi v bránke. Bol to pre nás perfektný zápas," sršal spokojnosťou po stretnutí tréner Kanaďanov Andre Tourigny.



Českí reprezentanti sa tak opäť nepredstavia v súbojoch o cenné kovy, naposledy vybojovali bronz ešte v roku 2005. "Kanaďanov môžem iba pochváliť. V obrane pracovali dobre, nepustili nás do vyložených príležitostí. V prvej tretine sme dvakrát inkasovali, to ovplyvnilo celé stretnutie. Nášmu mužstvu by som chcel dať obrovský kredit, zo spolupráce všetkých mám dobrý pocit," zhodnotil záverečné vystúpenie svojho tímu tréner Čechov Karel Mlejnek podľa idnes.cz.

Štvrťfinále

Fínsko 20 - Švédsko 20 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Góly: 26. Nikkanen (Viro, Lambert), 52. Lundell (Heinola), 60. Hirvonen (Petman) - 15. Raymond (A. Johansson), 17. Söderblom (Raymond)



Kanada 20 - Česko 20 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 9. Cozens (McMichael), 12. Byram (Krebs, Cozens), 58. McMichael (Guhle, Krebs)



Rusko 20 - Nemecko 20 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 10. Ponomariov (Čisťakov, Bardakov), 29. Baškirov (Afanasiev, Griciuk) - 44. Elias