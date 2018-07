MS2018: FRANCÚZI ZDOLALI BELGICKO 1:0 A POSTÚPILI DO FINÁLE + video

Francúzsky futbalista Samuel Umtiti (vpravo) hlavičkou strieľa úvodný gól v semifinálovom zápase Francúzsko - Belgicko na MS vo futbale v ruskom meste Petrohrad 10. júla 2018. Foto: TASR/AP Francúzsky futbalista Samuel Umtiti (vpravo) hlavičkou strieľa úvodný gól v semifinálovom zápase Francúzsko - Belgicko na MS vo futbale v ruskom meste Petrohrad 10. júla 2018. Foto: TASR/AP

Petrohrad 10. júla - Francúzski futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev sveta v Rusku, v utorok v Petrohrade zdolali Belgičanov 1:0. O víťazný gól sa postaral v druhom polčase Samuel Umtiti – stopér FC Barcelona v 51. min zužitkoval rohový kop Antoina Griezmanna a poslal „galského kohúta“ do finále.

Francúzsko si zahrá o titul tretíkrát v histórii. Naposledy v Nemecku 2006 podľahlo v rozstrele Taliansku, predtým sa na domácom šampionáte v roku 1998 tešilo z triumfu – dosiaľ jediného, keď zdolalo Brazíliu. Vtedy bol pri tom, ako kapitán, súčasný tréner Didier Deschamps.

Jeho zverenci sa v nedeľu 15. júla v moskovských Lužnikách stretnú s víťazom stredajšieho druhého semifinálového zápasu Chorvátsko – Anglicko, zdolané mužstvo o deň skôr v Petrohrade zabojuje s Belgickom o konečnú tretiu priečku.



MS vo futbale 2018 semifinále Francúzsko – Belgicko 1:0 (0:0) Petrohrad Gól:

51. – 1:0 S. Umtiti Žlté karty: 2 – 3

87. N. Kanté, 90.+3 K. Mbappé – 63. E. Hazard, 71. T. Alderweireld, 90.+4 J. Vertonghen strely celkovo (na bránu): 18:9 (4:3), rohové kopy: 4:5, držanie lopty (v %): 39 – 61, rozhodcovia: Andrés Cunha – Nicolás Taran, Mauricio Espinosa (všetci Urug.), videorozhodca: M. Irrati (Tal.) Zostavy:

Francúzsko: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernández – Pogba, N. Kanté – Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud

Belgicko: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen -Chadli, M. Dembélé, Fellaini, Witsel, De Bruyne – R. Lukaku, E. Hazard





Samuel Umtiti Goal (1-0) | France vs Belgium - World Cup 2018 - 10/07/2018 by footbie.com

I. polčas

V úvode zápasu sa ujali iniciatívy Belgičania. Hazard v 6. min potiahol akciu po ľavej strane, jeho prízemný center „upratal“ Umtiti.

Na druhej strane po podobnej akcii odvrátila center Lucasa Hernándeza defenzíva belgického tímu. V 12. min sa dostali k slovu Francúzi – Pogba poľahky prešiel cez Dembélého v strede poľa, kolmicou vysunul Mbappého, ale k lopte sa ako prvý dostal gólman Courtois.

V ďalších momentoch malo viac z hry Belgicko. V 15.min De Bruyne využil zaváhanie Francúzov pri rozohrávke, prehodil loptu na Hazarda, kapitán „červených diablov“ však zvnútra šestnástky minul Llorisovu bránku. Na opačnej stane Matuidiho strela z diaľky neprekvapila Courtoisa. Vzápätí sa Hazard dostal do dobrej príležitosti, keď sa presadil cez Pavarda, z uhla tvrdo vypálil, ale jeho pokus vyrazil hlavou Varane.

V 22. min sa po Chadliho rohu dostal k strele Alderweireld, umiestený pokus z otočky však skvelo vyrazil Lloris. V 31. min sa opäť ‚ozvali‘ aj Francúzi, po priamom kope minul hlavou Giroud, na opačnej strane sa Hazard nepresadil cez dvoch obrancov a naprázdno vyšla aj Griezmannova snaha.

S blížiacim sa koncom prvého polčasu Francúzi ‚hrýzli‘ čoraz viac. Ich najväčšiu príležitosť mal Pavard po vysunutí od Mbappého, Courtois sa však vyznamenal. V závere prvej časti Hazard prišiel o loptu na vlastnej polovici, Pogba si vypýtal faul, ale Griezmann neprepálil múr.

II. polčas

Druhý polčas začali obaja súperi vo vysokom tempe. De Bruyne ani Mpabbé sa individuálne nepresadili, vzápätí Fellaini odcentroval na Lukakua, útočník Manchestru United však minul. Vzostupný výkon potvrdili Francúzi v 51. min – najprv Giroud vybojoval rohový kop, ten zahral Griezmann, na jeho center si naskočil Umtiti a otvoril skóre zápasu – 1:0.

Zverenci trénera Deschampsa po strelenom góle ‚ožili‘. So sľubným protiútokom Mbappého a Matuidiho si obrana Belgičanov poradila, následne však súpera preľstili Mbappé s Giroudom, ale zakončenie útočníka FC Chelsea na poslednú chvíľu zablokoval jeden z obrancov.

V 65. min nebezpečne odcentroval De Bruyne a Lloris loptu radšej iba vyboxoval. Vzápätí sa k hlavičke dostal Fellaini, no tesne minul. Belgičania s pribúdajúcim časom zvyšovali množstvo centrov do pokutového územia súpera, chýbala im však nápaditosť i presnosť.

Po dlhšom čase potom ohrozil Llorisa Axel Witsel, v 80 min vypálil tvrdo, ale iba do priestoru, kde operoval gólman Francúzska. V 88. min dostal De Bruyne príležitosť zahrať priamy kop po faule Kantého, no obrana Francúzska si po prvotných zmätkoch so situáciou poradila.

V nadstavenom čase zachoval nádeje Belgicka Curtois po strele Griezmanna aj striedajúceho Tolissa. Zverenci trénera Roberta Martíneza však už nič ďalšie nevymysleli a zahrajú si v sobotu o konečné tretie miesto.