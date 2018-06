MS2018: Švédi hrajú skvele, môžu to celé vyhrať, tvrdí Ibrahimovič

Na archívnej snímke Zlatan Ibrahimovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 29. júna (TASR) - Najslávnejší švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič je nadšený z výkonov svojich krajanov na majstrovstvách sveta v Rusku a myslí si, že sa severania môžu stať aj majstrami sveta.Útočník Los Angeles Galaxy to povedal americkým reportérom a video s jeho smelým vyhlásením už zavesil na svoj web aj švédsky denník Aftonbladet. Tridsaťšesťročný futbalista sa už dávnejšie rozlúčil s medzinárodnou kariérou, počas ktorej dal za Švédsko 62 gólov v 116 zápasoch. Po tom, ako sadostali na MS v baráži cez Talianov, sa špekulovalo o jeho návrate do reprezentácie, alesa napokon nekonal.Švédi postúpili na svetovom šampionáte z náročnej F-skupiny do osemfinále, v ktorom narazia na Švajčiarsko.povedal Ibrahimovič podľa agentúry DPA. Svojim bývalým spoluhráčom fandí na diaľku zo zámoria.dodal tradične pikantné vyhlásenie.Jeho spoluhráčom v LA Galaxy je švajčiarsky obranca Rolf Feltscher a tak sa reportéri Zlatana pýtali, či budú nejaképred vzájomným zápasom v osemfinále.uzavrel.