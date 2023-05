MŠK Žilina sa tiež predstaví v pohárovej Európe, vstúpi do nej v 1. kvalifikačnom kole EKL

Stal sa víťazom play-off

Druhý polčas sa vyvíjal lepšie





V pohárovej Európe sa Žilinčania predstavia po ročnej pauze. V sezóne 2021/2022 mali na dosah skupinovú časť Európskej konferenčnej ligy, keď v kvalifikácii prešli cez súperov z Gruzínska, Cypru aj Kazachstanu, no v play-off hráči MŠK nestačili na severočeský Jablonec prehrali s ním obe stretnutia 0:3 a 1:5.





27.5.2023 (SITA.sk) - Sezóna 2022/2023 sa v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži definitívne skončila, známy sú jej všetci účastníci pre nasledujúci ročník a aj zástupcova pre pohárovú Európu.V piatok sa k ŠK Slovan Bratislava FC DAC 1904 Dunajská Streda pridal aj MŠK Žilina , ktorý sa stal víťazom play-off o miestenku v Európskej konferenčnej lige , do ktorej vstúpi už 13. júla v 1. kvalifikačnom kole rovnako ako hráči z Dunajskej Stredy.Futbalisti Trnavy začnú v EKL až v 2. kvalifikačnom kole o dva týždne neskôr. V Lige majstrov začne Slovan Bratislava v 1. kvalifikačnom kole 11. alebo 12. júla.Žilinčania síce po nadstavbovej časti FL figurovali až na 6. priečke, no v play-off v utorok triumfovali v Banskej Bystrici a v piatok si doma poradili s Ružomberkom 3:1.Ruža predtým prešla cez Podbrezovú. V záverečnom súboji o EKL rozhodol úsek medzi 60. a 70. minútou, v tejto pasáži domáci „šošoni" strelili dva góly a súperovi odskočili z 1:1 na 2:0.„Prvý polčas v našom podaní nebol dostatočne rýchly, boli sme opatrní, nedostávali sme súpera do bloku. Myslím si, že hosťom sa darila obranná hra, boli v dobrých pozíciách. Gól nám pomohol, mohli sme začať hrať svoju hru. Do druhého polčasu sme chceli súpera viac otvoriť, využívať línie, súperovi sa však darilo ich získavať a prípadne kontrovať. Ružomberok má kontry veľmi silné a nebezpečné. Mohli sme dať na 2:0 a súperovi odskočiť, ale nepremenili sme veľkú šancu a dostali sme na 1:1. Dobrými striedaniami sme hru oživili a dali gól na 2:1. Potom sme dali aj tretí gól, zmenili sme rozostavenie a súpera sme už nepustili do ničoho zásadného. Bol to výborný a koncentrovaný výkon. Sme radi, že sa nám podarilo postúpiť do EKL," uviedol po súboji kouč žilinského tímu Jaroslav Hynek , cituje ho oficiálny web Fortuna ligy.Kormidelník Ružomberka po súboji priznal, že jeho zverencov duel pod Dubňom nevyšiel podľa predstáv.„Po prvom polčase sme chceli vyjsť z hlbšieho bloku a vyrážať do protiútokov. Ak sme aj získali loptu, tak sme však boli nepresní, druhú, tretiu prihrávku sme strácali. Myslím si, že preto sme si nevytvorili dostatočný počet šancí a súper nás potom trestal po zbytočnom faule a nešťastnom góle, ktorému sa dalo zabrániť. Teší ma reakcia tímu v druhom polčase, niečo sme si povedali v kabíne a bolo to o dosť lepšie. Mali sme silnú desaťminútovku, v ktorej sme dali aj gól, domácich sme zneistili, ale chýbala nám energia v závere. Po dvoch našich chybách išla Žilina do vedenia a zápas si ukontrolovala. Žiline musím pogratulovať a zaželať veľa úspechov v Európe," zhodnotil Peter Struhár