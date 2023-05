Novozámčania hľadajú nového trénera, Maďar Majoross prijal lukratívnu ponuku zo zahraničia

Vedenie klubu bolo vždy otvorené

Dvakrát sa predstavili v play-off

27.5.2023 (SITA.sk) - Po necelých troch rokoch sa končí misia maďarského trénera Gergelya Majorossa na lavičke slovenského extraligového klubu HC Nové Zámky Štyridsaťštyriročný kouč viedol Novozámčanov od januára 2021, keď nahradil Martina Hrnčára . Po skončení ročníka 2022/2023 sa rozhodol odísť a prijal lukratívnu zahraničnú ponuku. Informáciu priniesol oficiálny web „býkov" z Nových Zámkov.„Robím to nerád, ale nadišiel čas, aby som sa rozlúčil. Svoje pôsobenie v Nových Zámkoch som si užíval od samotného začiatku. Chcel by som sa poďakovať vedeniu klubu za dôveru, ktorú mi preukázalo. Prezident i riaditeľ klubu boli vždy otvorení mojim návrhom, nápadom i pripomienkam. Ďalej patrí obrovské ďakujem všetkým ľuďom okolo mužstva, vrátane členov realizačného tímu, a všetkým hráčom, s ktorými som mal možnosť pracovať v tomto období. Myslím si, že okrem tvrdej práce sme si užili aj veľa zábavy a máme na čo spomínať. V neposlednom rade ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí podporujú novozámocký hokej. Je priam až neuveriteľné, ako oduševnene stoja za klubom v každej situácii. Po mojom príchode do klubu sme si s vedením určili nejaké ciele, ktoré mali spopularizovať hokej v meste, prilákať ľudí na štadión a posunúť klub medzi šesť najlepších tímov lige. Myslím si, že sa nám to podarilo," cituje Majorossa web slovenského extraligistu.Pod vedením maďarského kouča sa Novozámčania predstavili dvakrát v play-off, v ročníkoch 2020/2021 aj 2022/2023 vypadli vo štvrťfinále s HKM Zvolen.Pred vedením klubu teraz stojí úloha nájsť trénerskú náhradu. „Vlastná tvár a herná identita by mala zdobiť Býkov aj v nadchádzajúcom ročníku. Meno nového hlavného trénera zverejníme v nasledujúcom období," referuje web HC Nové Zámky.