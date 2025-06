MSR v časovke: Titul medzi ženami pre Chladoňovú, medzi juniormi vyhral Pastva

Majsterkou Slovenska v časovke na spoločnom československom šampionáte v Bánovciach nad Bebravou sa stala Viktória Chladoňová. Pretekárka tímu Visma-Lease a Bike zvládla 22 km dlhú trať so štartom a cieľom v obci Horné Naštice za 29:49 minúty. Druhá Nora Jenčušová (BePink-Imatra-Bongioanni) zaostala o 38 sekúnd, tretia skončila Sofia Ungerová (MAT ATOM Wroclaw) s mankom 1:42 min. Medaily teda získali iba pretekárky pôsobiace v zahraničí.



Chladoňová bola najväčšou kandidátkou na triumf. Vlani na MS v Zürichu získala v tejto disciplíne prekvapujúce striebro medzi juniorkami. Zaujímavé je, že jej a Jenčušovej čas bol lepší ako mal Julia Kopecký z WT tímu SD Worx, ktorá sa stala majsterkou Česka. Chladoňová takmer konkurovala aj času najlepšieho slovenského juniora. „Išlo sa mi výborne, som veľmi spokojná, že moja forma stúpa. Trať bola pekná, začiatok fajn, stúpanie asi do troch percent, potom dole kopcom zasa bolo náročné udržať tempo. Páčilo sa mi to. V pretekoch sa môže stať čokoľvek, takže nechcem veľmi hovoriť dopredu, sľubovať... Uvidíme podľa vývoja,“ uviedla Chladoňová pre špecializovaný portál cycling-info.sk.



Medzi juniorkami sa z titulu na 15,8 km trati tešila Nina Andacká (SanaClis Slavko) časom 21:54 min, čo bol skvelý výkon, ako zlatá Češka Špicarová. Andacká svoje súperky zdolala presvedčivo, strieborná Miriam Šichtová (Cyklistická Tour) zaostala o 1:44 a bronzová Stanislava Sikelová (CyS - Akadémia Petra Sagana) o 2:26 minúty. Súťažilo šesť mladých Sloveniek. „Vnímam to veľmi pozitívne, splnila som svoje očakávania, takže som veľmi spokojná. Trať bola celkom ťažká nie pre profil, ale pre veľmi teplé počasie, hoci sme našťastie štartovali hneď ráno. Ale dalo sa to zvládnuť. Chcela by som vyhrať aj v sobotu, verím, že sa to podarí,“ povedala Andacká.



Medzi juniormi uspel Jakub Pastva, ktorý jazdí za Roman Kreuziger Cycling Academy. Jeho čas 29:15 minúty bol o 33 sekúnd lepší ako Michala Kacinu z Climberg Sport Team. Bronz vo veľmi tesnom súboji o necelú sekundu získal Jakub Mikuš (Slávia Trenčín) pred Jakubom Javorom (CK EPIC Dohňany).

výsledky MSR v časovke:



ženy (22 km):



1. Viktória Chladoňová (Visma-Lease a Bike) 29:49 min, 2. Nora Jenčušová (BePink-Imatra-Bongioanni) +38 s, 3. Sofia Ungerová (MAT ATOM Wroclaw) +1:42, 4. Zuzana Michaličková (Cyklistická Tour) +3:02, 5. Veronika Ondrejčeková (xRoad Bánovce n/B) +6:50, 6. Henrieta Bukovenová (Slávia Trenčín) +12:51







juniorky (15,8 km):



1. Nina Andacká (SanaClis Slavko) 21:54 min, 2. Miriam Šichtová (Cyklistická Tour) +1:44, Stanislava Sikelová (CyS - Akadémia Petra Sagana) +2:26







juniori (22 km):



1. Jakub Pastva (Roman Kreuziger Cycling Academy) 29:15 min, 2. Michal Kacina (Climberg Sport Team) +33, 3. Jakub Mikuš (Slávia Trenčín) +1:07

Foto: pódium žien (© Soňa Niková / SZC)