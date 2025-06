NBA 2025: Dallas si ako jednotku draftu vybral Flagga

Jednotkou draftu basketbalovej NBA 2025 sa podľa očakávania stal vysoký americký krídelník Cooper Flagg. Vybral si ho tím Dallas Mavericks.





Flagg strávil uplynulý rok na univerzite Duke a kandidátom na jednotku bol dlhodobo. Patril k oporám amerických mládežníckych reprezentácií a napokon sa stal vo veku 18 rokov top výberom draftu ako druhý najmladší v histórii. Iba LeBron James mal o osem dní menej, keď si ho v roku 2003 vybral Cleveland Cavaliers. Sila Flagga spočíva v jeho variabilite, má 206 cm, no je mimoriadne pohyblivý. Dokáže sa pohybovať na krídle i pod košom, vie tvoriť hru i brániť a získavať bloky. „Mám pocit akoby to ani nebola skutočnosť. Som veľmi vďačný, že tu môžem byť,“ povedal po výbere Flagg podľa AFP.Ako dvojku si San Antonio vybralo strelca Dylana Harpera z univerzity Rutgers. Najvyššie draftovaným hráčom nepochádzajúcim z USA sa stal podľa očakávania V. J. Edgecombe, ktorý už ako stredoškolák žiaril v olympijskej kvalifikácii a s bahamskou reprezentáciou sa do Paríža nedostal o jediný duel. Z tretieho miesta si ho vybrala Philadelphia. Najvyššie draftovaným Európanom bol ruský rozohrávač Jegor Demin, ktorý vyrastal v akadémii Realu Madrid a minulú sezónu strávil na univerzite Brigham. Ako osmičku si ho vybral Brooklyn.

NBA draft 2025 (za menom hráča nasleduje národnosť, pozícia, draftujúci klub, predchádzajúci klub):



1. Cooper Flagg (USA) krídlo/pivot - Dallas Mavericks (Duke)



2. Dylan Harper (USA) rozohrávač/krídlo - San Antonio Spurs (Rutgers)



3. V. J. Edgecombe (Bah.) krídlo - Philadelphia 76ers (Baylor)



4. Kon Knueppel (USA) krídlo - Charlotte Hornets (Duke)



5. Ace Bailey (USA) krídlo - Utah Jazz (Rutgers)



6. Tre Johnson (USA) krídlo - Washington Wizards (Texas)



7. Jeremiah Fears (USA) rozohrávač - New Orleans Pelicans (Oklahoma)



8. Jegor Demin (Rus.) rozohrávač - Brooklyn Nets (Brigham)



9. Collin Murray-Boyles (USA) pivot - Toronto Raptors (South Carolina)



10. Khaman Maluach (Juž. Sud.) pivot - Houston Rockets, výmena do Phoenixu Suns (Duke)