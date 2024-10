MSV v Brne ponúkne zaujímavý sprievodný program

8.10.2024 (SITA.sk) -Tento rok sa predstaví baliaca linka Kaletech Packaging Live v inovatívnom zložení. K tradičným partnerom sa pridali úplne nové spoločnosti a na pódiu v hale A2 sa objavia aj značky, ktoré boli súčasťou línie pred niekoľkými rokmi.Návštevníci môžu počas celého veľtrhu navštíviť aj program v Digitálnej továrni. Na záujemcov čaká množstvo moderovaných diskusií a môžu sa oboznámiť aj s konkrétnymi prípadovými štúdiami. Medzi hlavné témy bude patriť napríklad efektívna práca s dátami, financovanie inovácií, udržateľný a energetický manažment, siete 5G, kybernetická bezpečnosť, priemysel 4.0, efektívne využívanie robotov v praxi, testovacie pracoviská alebo podpora začínajúcich podnikov.CyberSecurityHub pripravil jedinečnú interaktívnu výstavu, ktorú môžu záujemcovia navštíviť na tohtoročnom MSV. Pripravené sú ukážky, ktoré ilustrujú nebezpečenstvá kybernetických útokov a dôležitosť zabezpečenia moderných technológií v priemysle.Zaujímavý program bude prebiehať aj v novej Technologickej expozícii, ktorej cieľom je formou prípadových štúdií prezentovať skúsenosti, ktoré majú výrobné podniky s nasadzovaním nových výrobných technológií.Medzinárodný strojársky veľtrh sa začína v utorok 8. októbra 2024 a potrvá do piatka 11. októbra 2024. Otvorený bude denne od 9.00 do 17.00 h, posledný deň do 16.00 h. Najvýhodnejšie vstupenky si môžete kúpiť online na www.msvbrno.cz Informačný servis